REGIONE BASILICATA | Arpab, pubblicata sul Bur legge regionale di riordino

Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata numero 4 di oggi, 20 gennaio 2020, è stata pubblicata la legge regionale numero 1/2020 che prevede il riordino della disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

Con la riforma l’agenzia viene riorganizzata in una struttura centrale regionale, con competenze amministrative e tecnico-scientifiche e sedi in Potenza, Matera e Metaponto. Viene stabilito, inoltre, che gli organi dell’Ente sono il direttore generale ed il collegio dei Revisori dei conti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge saranno avviate le procedure di costituzione degli organi e per garantire la completa operatività dell’Agenzia, la Giunta nominerà un commissario straordinario, scelto tra i dirigenti generali della Regione. Il direttore amministrativo in carica decadrà con la nomina del commissario straordinario e il direttore tecnico scientifico in carica decadrà con la nomina del nuovo direttore generale. Quest’ultimo eserciterà tutti i poteri di direzione e gestione dell’agenzia, la rappresentanza legale e sarà responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e triennale.