CELINE DION – “SOUL” su RADIO LASER dal 24 gennaio

Un’inedita

CELINE DION

da venerdì 24 gennaio in radio con

“SOUL”



La superstar internazionale sarà protagonista

di un imperdibile concerto:

25 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 24 gennaio “Soul”, un brano che CELINE DION ha riservato inizialmente al pubblico asiatico come bonus track dell’edizione fisica giapponese del suo nuovo album, “Courage” e che dal 10 gennaio è disponibile in digitale in tutto il mondo come ringraziamento ai fan che hanno contribuito al successo di “Courage”.

Il singolo è firmato da Jason Wade (Lifehouse), Tina Parol e dal team di producer The Elev3n (Meghan Trainor, Sean Kingston, Jesse McCartney).

L’album, che ha conquistato immediatamente il #1 della classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti, Canada, Belgio, Svizzera, il #2 nel Regno Unito, Francia, Australia e la Top 10 in Italia, Germania, Olanda e in molti altri Paesi, uscirà in doppio vinile il prossimo 14 febbraio. Molto acclamato da pubblico e critica, “Courage”, primo album in inglese di Celine Dion a 6 anni di distanza da “Loved Me Back To Life”, include anche il primo singolo “Imperfections”.

“Courage World Tour”, che sta registrando il sold-out ovunque arrivi e che toccherà anche l’Italia il 25 luglio 2020 per un attesissimo concerto al Lucca Summer Festival (produzione Di&GI – D’Alessandro & Galli. Per tutte le info La star internazionale è attualmente impegnata nelche sta registrando il sold-out ovunque arrivi e che toccherà anche l’Italia il(produzione Di&GI – D’Alessandro & Galli. Per tutte le info www.dalessandroegalli.com – Infoline 0584 46477).

Con più di 260 milioni di album venduti in tutto il mondo, Celine Dion è una delle artiste più amate e di maggior successo nella storia della musica pop. Ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 7 American Music Awards, 20 JUNO Awards e 1 sorprendente 40 Félix Awards. In occasione della vittoria del Diamond Award ai World Music Awards 2004, le è stato riconosciuto lo status di artista femminile più venduta di tutti i tempi. Nel 2016 i Billboard Music Awards le hanno conferito il Lifetime Achievement Icon Award.