Tito: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di domani mattina fino al termine dei lavori. TITO: Seguenti vie: Via Roma, Centro Storico, Via Calvario Largo Convento, Via Sant’Anna, Via Fontanelle, Via Municipio, Via Mazzini e Via Notargallotta

