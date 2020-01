Il Club Candonga progetta il futuro: nel marchio Candonga Fragola Top Quality  nuove varietà selezionate di fragole oltre ai lamponi e alle more

L’annuncio nel corso dell’incontro a Policoro: “Fragole & Berries: produzione, mercato e prospettive”

POLICORO, 16 Gennaio 2020. Si apre un ciclo nuovo per il consorzio di valorizzazione Club Candonga, ad annunciarlo è l’attuale presidente, l’imprenditore Rocco Zuccarella:

“La storia del Club Candonga ha portato grandi risultati, ha consolidato un marchio che è riuscito a posizionarsi facendo così uscire dall’anonimato la pregiata Candonga Fragola Top Quality®, che si è consolidata come prodotto di fascia premium price. Ora è importante ampliare gli orizzonti del Consorzio, anche sulla scorta della vivacità che viene dal comparto varietale che si occupa di berries e che rende concreta e attuale la possibilità di estendere il calendario produttivo. Puntare alla precocità – avendo a disposizione anche altre varietà di fragole, lamponi e more – offrirà senza dubbio maggiori opportunità di lavoro e occupazione alle risorse che a vario titolo sono occupate nell’indotto che ha già numeri straordinari e che potrebbero continuare a crescere.

Rocco Zuccarella ha poi precisato: “A breve sarà quindi istituito un comitato tecnico scientifico che provvederà alla selezione di quelle varietà di berries (fragole, lamponi e more) che sapranno affermarsi per le qualità organolettiche, il gusto, la rusticità della pianta capace di adattarsi alle caratteristiche climatiche degli areali del Metapontino e più in generale dei territori del Mediterraneo”.

Rocco Zuccarella ha infine aggiunto: “Questa nuova fase avrà come punti di forza la ricerca qualitativa continua, la sostenibilità, l’eticità della produzione. Come sta già accadendo con Candonga Fragola Top Quality, il concetto di qualità sarà declinato in tutte le forme possibili e più avanzate”.