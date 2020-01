Sabato 18 gennaio, Auditorium Gervasio di Matera, Orchestra della Magna Grecia in KUBRICK PLAYLIST

Stanley Kubrick, omaggio multimediale

Musica, immagini e narrazione per un ricco tributo al regista. Orchestra della Magna Grecia diretta da Luigi Piovano. Stagione orchestrale 2019/2020, direzione artistica del maestro Piero Romano. Sostegno di . Contributi di Sarah Ciracì, video designer, e Anton Giulio Onofri, critico cinematografico.

Le musiche di Rossini, Strauss, Beethoven e Shostakovich per un grande tributo al cinema di Stanley Kubrick, il regista scomparso venti anni fa. “Kubrick playlist”, straordinario progetto multimediale, andrà in scena sabato 18 gennaio alle 21.00 nell’Auditorium “Gervasio” Matera gennaio, protagonista l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Luigi Piovano, direttore principale della stessa orchestra dal 2012. Preziosi i contributi di Sarah Ciracì, video designer, e Anton Giulio Onofri, critico cinematografico che curerà la narrazione dell’opera di uno dei grandi maestri del cinema mondiale.

Dopo il successo registrato con “Abbi cura di te” di Simone Cristicchi, nuovo appuntamento all’interno di “Matera in musica” a cura dell’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del maestro Piero Romano. La Stagione orchestrale 2019/2020 è realizzata con il sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero dei Beni culturali).

Stanley Kubrick, al quale è dedicato il programma musicale della serata, è stato fra i registi ad aver fatto un uso ampio e profondo di materiale musicale già esistente manifestando, in particolare, la sua grande passione per la musica classica. Pur avvalendosi di musiche appositamente composte per i suoi film, Kubrick, infatti, ha attinto a piene mani dal repertorio musicale popolare e classico, anche con alcune elaborazioni elettroniche, dalla Nona sinfonia di Beethoven in “Arancia meccanica” a uno dei temi basato sul Dies irae nella Sinfonia fantastica di Berlioz in “Shining”

«La musica – diceva Kubrick a proposito dei suoi film – è uno dei modi più efficaci per preparare il pubblico e sottolineare dei concetti che si vogliono far notare nelle sequenze cinematografiche; l’uso corretto della musica è una delle armi più potenti che un regista abbia a disposizione e, per quanto bravi possano essere i nostri compositori di musica per il cinema, essi non sono Beethoven, Mozart o Brahms».

Luigi Piovano, direttore principale dell’ICO Magna Grecia di Taranto dal 2012, è primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Piovano si è diplomato in violoncello a diciassette anni col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Radu Aldulescu, con cui in seguito si è diplomato in violoncello e musica da camera anche al Conservatorio Europeo di Parigi. Dal 2007 suona regolarmente in duo con Sir Antonio Pappano e dal 2009 fa parte del trio “Latitude 41”.

Anton Giulio Onofri, critico cinematografico e voce narrante dell’opera di Kubrick, è stato autore e regista per Mediaset e Rai di trasmissioni televisive culturali. Oggi realizza in proprio video e film documentari su musica, arte e letteratura, filmati per la Galleria nazionale d’Arte Moderna e contemporanea di Roma; conduce su Sky Classica HD “La Classica Domanda”, scrive di cinema su Close-Up.it. Ha pubblicato “Lo splendore e la scimmia” (Lantana editore) e “La prima estate e altri racconti’” (Corrimano Edizioni).

Particolare ringraziamento a UBI Banca, per la sensibilità dimostrata nel sostenere la rassegna, Shell Italia e Grieco-Collezione uomo-donna in qualità di main sponsor. “Matera in musica” e ICO Magna Grecia ringraziano, inoltre, Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux Cucine e deAngelibus.

Info e biglietti (posto unico 15euro+1euro prevendita): Orchestra della Magna Grecia, via Antonio de Viti de Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

MATERA – Stagione orchestrale 2019/2020

Matera in musica e ICO Magna Grecia

Partner istituzionali: Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata Circuito musicale, MiBAC – Ministero per i Beni e le Attività culturali

Si ringrazia: UBI Banca

Main sponsor: Shell, Grieco – Collezione uomo-donna

Partner: Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux cucine, deAngelibus

Info e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

www.orchestramagnagrecia.it