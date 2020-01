“I NOSTRI ANNI”

IL NUOVO SINGOLO DI

TOMMASO PARADISO

10 GENNAIO 2020 in radio e su tutte le piattaforme digitali In pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes al link da venerdì

“SULLE NUVOLE TOUR”

dal 21 ottobre 2020 dieci date nei palazzetti italiani

È disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su Itunes il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “I nostri anni” (Island Records), da venerdì 10 gennaio 2020 fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“I nostri anni”, scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant.

La descrizione dei nostri anni che porta a una domanda universale sulla felicità: Cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?

Con queste parole Tommaso Paradiso descrive il brano:

“I nostri anni” nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po’ come lo sono state “Promiscuità” o “Sold Out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone.

A partire dal 21 ottobre 2020 Tommaso Paradiso partirà per “SULLE NUVOLE TOUR”, dove sarà protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma (21 ottobre), per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 Novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta in cui non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York”, “Felicità Puttana” e “Maradona y Pelé” (al 2° posto nella Top 100 of the year 2019 italiana EarOne e alla posizione #9 nella Top 100 of the year EarOne) oltre naturalmente ai singoli “I nostri anni” e “Non avere paura”, uscito il 25 settembre e già certificato disco di platino (Island Records).

A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche Apple Music, iTunes, EarOne e nella Top 15 della FIMI/Gfk. Su Spotify il brano ha raggiunto 22 milioni di stream e su Youtube il suo video conta oltre 17 milioni di views.

CALENDARIO “SULLE NUVOLE TOUR”

Mercoledì 21 ottobre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 27 ottobre 2020 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 30 ottobre 2020 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Venerdì 6 novembre 2020 || Catania @ PalaCatania

Mercoledì 11 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 14 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Mercoledì 25 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 28 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Venerdì 4 dicembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Prevendite Autorizzate:

Ticketone.it

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 11 dicembre 2019

e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 16 dicembre 2019

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

NOTE BIOGRAFICHE

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia. Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album “Vol.1”, seguito qualche mese più tardi da “Vecchio” e nel 2014 da “Fuoricampo”. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 pubblica con i Thegiornalisti “Completamente Sold Out”, album certificato disco di platino, che conquista grandi consensi e riceve diversi premi, tra cui quelli ottenuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016. Il 21 giugno 2017 esce “Riccione”, singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il quarto disco di platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate 2017: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017. Sempre nel 2017, Tommaso Paradiso collabora alla scrittura del singolo L’esercito del selfie, di Takagi&Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre ad essere coautore di alcuni tra i brani più popolari di quel periodo: Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Partiti adesso di Giusy Ferreri, Autunno di Noemi e Una vita che ti sogno di Gianni Morandi (2018). Il 2018 vede un nuovo sodalizio con Takagi e Ketra per il brano Da sola/In the Night, inciso con Elisa e il 21 settembre esce “LOVE”, album certificato platino che Tommaso Paradiso pubblica con i Thegiornalisti, a cui seguono un tour nei principali palazzetti italiani con oltre 250.000 presenze e un concerto evento al Circo Massimo di Roma (7 settembre 2019). Dal 18 gennaio 2019 è fuori Stanza singola, title track del nuovo disco di Franco126, co-scritta e interpretata insieme all’artista, che torna a collaborare nuovamente con Takagi & Ketra per La luna e la gatta, insieme a Jovanotti e Calcutta. Con lo stesso Calcutta, Paradiso scrive Tequila e San Miguel per Loredana Bertè. Il 17 maggio 2019 Tommaso Paradiso pubblica con i Thegiornalisti Maradona y Pelé, il singolo uscito su etichetta Island Records e certificato doppio disco di platino che, nelle prime due settimane di luglio, occupa la posizione #1della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio. Il brano è al 2° posto nella Top 100 of the year 2019 italiana EarOne e alla posizione #9 nella Top 100 of the year EarOne. Dal 25 settembre 2019 è disponibile su tutte le piattaforme digitali Non avere paura (Island Records), già certificato disco di platino, e il 10 gennaio 2020 esce il nuovo singolo “I nostri anni”. Dal 21 ottobre 2020 il cantautore sarà protagonista di “Sulle Nuvole Tour” nei principali palazzetti italiani.