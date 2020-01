GALEFFI DOVE NON BATTE IL SOLE DAL 10 GENNAIO SU RADIO LASER

GALEFFI

FUORI VENERDÌ 10 GENNAIO IL NUOVO SINGOLO

“DOVE NON BATTE IL SOLE”

CHE ANTICIPA IL SUO SECONDO ALBUM

IN USCITA IN PRIMAVERA

Fuori venerdì 10 gennaio, al link https://pld.lnk.to/DNBIS, “DOVE NON BATTE IL SOLE” (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), il nuovo singolo di GALEFFI che anticipa il secondo atteso album del cantautore romano, in uscita in primavera.

Accompagnato venerdì da un videoclip diretto ancora una volta da Luther Blissett, “DOVE NON BATTE IL SOLE” è una canzone sull’inadeguatezza e sull’inquietudine che viviamo ogni giorno. Ma non c’è odio senza amore, come non può esserci pessimismo senza speranza. Anche se preso dallo sconforto e dalla frustrazione, stasera quantomeno stiamo insieme e ci abbracciamo forte per non sentire freddo, almeno per un po’.

“DOVE NON BATTE IL SOLE” arriva dopo “CERCASI AMORE” e “AMERICA”, nuovi brani prodotti dai Mamakass che nei mesi scorsi ci hanno dato un primo assaggio del prossimo progetto discografico di GALEFFI, aprendo le porte a una nuova fase musicale dell’artista dopo una pausa lunga un anno.

Portando nelle orecchie e nel cuore la scuola genovese di Paolo Conte e Gino Paoli, con “America” (https://pld.lnk.to/america) Galeffi ha cercato di rubare a questi due mostri sacri un briciolo di immortalità, regalandoci una canzone sincera nel volto ed elegante nel vestito, grazie a un testo al servizio di un sound jazzy e melodico.

Nel videoclip del brano, online a link https://youtu.be/9R85LyBlgVk, l’artista racconta e interpreta un momento dolce in un “periodo no” di una relazione, con la regia di Luther Blissett che ammicca al film La La Land. L’amore è romanticismo, calore, dolcezza ma anche una pizza davanti al divano.

“Cercasi Amore” (https://pld.lnk.to/cercasiamore), che ha segnato il ritorno del cantautore, ha un’attitudine molto diversa da quella di Galeffi al suo esordio. Il consueto romanticismo pop delle sue precedenti produzioni diventa qui un pop rock rabbioso, per nulla sentimentale, e che riversa il suo mondo sguaiato in uno sfogo dirompente.

Con la regia di Ground’s Oranges, un po’ documentario e un po’ favola moderna, il videoclip – visibile al link https://youtu.be/PlKCn_1EGQc – racconta la storia di una famiglia non convenzionale che si ritrova a fronteggiare un recente lutto, un evento improvviso che altera gli equilibri sentimentali ed economici.

Galeffi è un cantautore romano, classe 1991. Il suo album d’esordio “Scudetto”, uscito nel 2017 per Maciste Dischi, desta immediatamente un grande interesse da parte di pubblico e critica, collezionando oltre 25 milioni di ascolti streaming e portando l’artista a fare in meno di un anno un tour di 70 concerti nei principali club e festival italiani, molti dei quali andati sold out, passando per il concertone del Primo Maggio di Roma e dal Mi Ami Festival di Milano. Marco Cantagalli, questo il suo vero nome, è dotato di vocalità graffiante e potentissima e si fa cantare e ricordare, grazie ad una scrittura riconoscibile ed efficace. Cresciuto con il pop seminale dei Beatles, con il Soft rock di Nutini e il Neo Soul di Amy Winehouse, Galeffi rappresenta un unicum nel cantautorato italiano, riuscendo con il suo pop senza compromessi ad entusiasmare e convincere grazie alle sue molteplici anime.

https://www.instagram.com/galeffi_galeffi/ – https://www.facebook.com/galeffi.galeffi/