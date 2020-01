HALSEY You Should Be Sad il nuovo singolo in radio da venerdì 17 Gennaio

HALSEY

Unica data italiana 13 febbraio

è il singolo di Halsey che anticipa il nuovo album, “Manic”, in arrivo il prossimo 17 gennaio. Il video, https://youtu.be/8nBFqZppIF0 , è diretto da Colin Tilley (Kendrick Lamar, DJ Khaled).

L’album “Manic” (che contiene i brani già pubblicati “You Should Be Sad”, “Suga’s Interlude”, “Finally // beautiful stranger”, “Graveyard”, “Without Me” e “Clementine”) sarà presentato dal vivo in Italia nell’unica tappa del Manic World Tour, al Mediolanum Forum di Milano, il prossimo 13 febbraio (www.ManicWorldTour.com).

Dal 2015 Halsey ha totalizzato oltre 25 miliardi di stream in tutto il mondo e ha venduto più di 11 milioni di album a livello globale. Ha registrato date sold out in cinque continenti (incluso il Madison Square Garden di New York City) ed è stata nominata ai Grammy. Il suo album di debutto del 2015, “Badlands”, è stato certificato disco di platino in America entro un anno dall’ uscita. Nel 2017 “Hopeless Fountain Kingdom”, suo secondo album, ha conquistato il primo posto nella Billboard 200. L’album ,certificato platino, conteneva successi come “Now or Never” e “Bad at Love”.

Il successo del singolo “Without Me”, incluso nel nuovo album e sei volte platino, ha fatto di Halsey la prima e unica artista femminile ad avere almeno tre canzoni in classifica nella Billboard Hot 100 per cinquanta settimane ciascuna. Completano il trio di canzoni “Eastside” in collaborazione con Benny Blanco & Khalid e il brano “Closer” in collaborazione con i Chainsmokers.

Il brano “Without Me” ha vinto come miglior canzone Pop/Rock agli American Music Awards ed è stato per due settimane al n.1 della Hot 100 all’inizio del 2019, diventando il suo primo singolo da solista a raggiungere la vetta della classifica americana. “Without Me” è stata inoltre la canzone più suonata del 2019 dalle radio americane. Halsey ha collaborato anche con i BTS per la hit di successo “Boy With Luv” e, più recentemente, insieme a Future nel brano “Die for Me”, contenuto del nuovo album di Post Malone.

Dopo il suo debutto cinematografico nel film d’animazione del 2018 “Teen Titans GO!” dove era la voce di Wonder Woman, ha partecipato al film “A Star is Born”, con Bradley Cooper e Lady Gaga. Halsey continua inoltre a sostenere diverse cause in cui crede con passione, tra cui quelle dei giovani privati dei diritti civili, dei diritti delle donne, e della comunità LGBTQ. Nel 2019 ha vinto un AMA, il premio Hal David Starlight Award, assegnato dalla Songwriters Hall of Fame, un VMA e due Teen Choice Awards.

