“Rare è un regalo pop” Time

“Rare è il suo primo vero grande album pop” Los Angeles Times

“Trionfante” Billboard

“Rare è uno dei migliori album pop pubblicati recentemente” Variety

SELENA GOMEZ “RARE”

E’ in radio da venerdì 17 gennaio “RARE”, il singolo di SELENA GOMEZ estratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso venerdì.

“RARE” è la title track del nuovo album di SELENA GOMEZ, anticipato dai singoli “Lose You To Love Me”, #1 negli Stati Uniti, nelle classifiche globali di Spotify e di Apple Music e numero 1 nella classifica di Billboard Hot 100, e “Look At Her Now”, brano pubblicato a sorpresa poche ore dopo il precedente, come regalo ai suoi fan. Sul singolo, la cantate e attrice statunitense ha raccontato: “RARE rappresenta uno sguardo nel mio viaggio di guarigione e crescita. È di gran lunga il lavoro di cui sono più orgogliosa fino ad oggi”.

Dagli esordi come artista solista ad oggi, SELENA GOMEZ ha accumulato oltre 22 miliardi di streams globali e più di 8 miliardi di visualizzazioni su YouTube. “Lose You To Love Me” è la 29esima canzone di Selena ad entrare nella classifica Billboard Hot 100 (14 delle quali sono arrivate in Top20). Il singolo “Bad Liar” è stato nominato n.1 nelle “100 Migliori Canzoni del 2017 ” di Billboard. Nel 2018, invece, ha collaborato con DJ Snake, Ozuna e Cardi B al successo mondiale “Taki Taki” che è diventato uno dei video che ha raggiunto più velocemente quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che ad oggi ne vanta 1,6 miliardi di views. In Italia, il singolo ha ottenuto la certificazione Doppio Platino ed è stato tra i brani più programmati dalle radio. Tra i successi in Italia ricordiamo, inoltre, “It Ain’t Me” con Kygo (certificato Triplo Platino), “Bad Liar” (Oro), “Fetish” (Oro), “Wolves” x Marshmello (Platino) e “Back to You” (Oro). Anche nel 2019 Selena ha preso parte ad una collaborazione partecipando al singolo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, J Balvin e Tainy.