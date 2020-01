AISM Potenza: Un bando di selezione per 7 giovani con sclerosi multipla per partecipare al progetto “Basilicata Senza Barriere Green”

La Sezione Provinciale AISM di Potenza indice un bando di selezione per n. 7 giovani con sclerosi multipla, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per partecipare al progetto “Basilicata senza Barriere Green” in tema di turismo accessibile e sostenibile.

“Basilicata senza Barriere Green” è un progetto di viaggio che consentirà ai giovani con SM, ai loro famigliari e/o caregiver la possibilità di esplorare il territorio lucano, attraverso itinerari accessibili e sviluppando pratiche ecosostenibili. Il tour interesserà aree urbane e aree naturali protette. Sarà sviluppato nell’arco delle quattro stagioni per consentire ai partecipanti di “muoversi” con i ritmi della natura ed osservare i cambiamenti stagionali dei paesaggi montani e marini, attraverso le seguenti attività:

partecipazione alle festività della tradizione popolare e agli eventi culturali e musicali locali;

attività sportive “senza barriere” presso le principali stazioni sciistiche e nei Parchi Nazionali della regione con escursioni, trekking, immersione nel verde con il supporto di istruttori qualificati e guide ambientali;

villeggiatura in località di mare;

visite guidate a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, a Potenza, capoluogo di Regione e Città Europea dello Sport 2021, e nel vulture-melfese con i suoi castelli federiciani e con una lunga tradizione enogastronomica;

attività di educazione ambientale ed alimentare volte alla conoscenza della biodiversità locale e alla valorizzazione del cibo di qualità.

Per garantire il rispetto dei criteri di ecosostenibilità saranno adottate diverse strategie come l’uso combinato di mezzi di trasporto pubblico e mezzi privati a basso impatto ambientale, raccolta differenziata e riciclo dei materiali in ogni tappa, uso di oggetti ecocompatibili e preferenza di strutture ricettive che utilizzano fonti di energia rinnovabile e prodotti della filiera corta.

La Sezione Provinciale di Potenza, in conformità ai valori e alla

missione di AISM, intende migliorare la qualità di vita ed il benessere psicologico e sociale delle persone con Sclerosi Multipla che vivono in Basilicata, anche attraverso la promozione di percorsi ed esperienze di turismo accessibile. L’accessibilità è intesa non solo come abbattimento di barriere fisiche ma anche come superamento dei pregiudizi sociali e dei meccanismi psicologici che impediscono una piena autodeterminazione. Al centro della nostra azione progettuale c’è la promozione dell’autonomia dei giovani con SM e la loro inclusione sociale attraverso la condivisione delle esperienze vissute durante le diverse fasi del viaggio e la scoperta delle proprie risorse interiori grazie alle quali mettere in atto o continuare, con energia rinnovata, il proprio progetto di vita.

Infine, considerando le finalità del Progetto, il tour è stato pensato con particolare riguardo, per coloro che sono esposti ad un maggiore ri- schio di isolamento.

QUI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Essere persona con sclerosi multipla di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residente o domiciliata nella provincia di Potenza;

In caso di EDSS ≥ 5,5 è obbligatorio l’accompagnamento di un caregiver (coniuge, convivente, compagno/a, figlio/figlia maggiorenne, familiare, amico/a, personale di assistenza) per tutta la durata del tour. Tutti gli altri possibili partecipanti potranno scegliere se viaggia- re da soli o con un accompagnatore.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Saranno ammessi alla selezione tutti i giovani con SM che presenteranno domanda, corredata dalla documentazione richiesta, entro e non oltre il 31.01.2020. La domanda dovrà essere presentata a mano o via po- sta alla Sezione Provinciale AISM di Potenza, sita in Via Angilla Vecchia n. 152, 85100 Potenza o via mail all’indirizzo aismpotenza@aism.it .

La documentazione da presentare per l’inserimento in graduato- ria è la seguente:

Autodichiarazione di diagnosi di sclerosi multipla con specifico EDSS;

Eventuale certificato d’invalidità riconosciuta dall’apposita commissione medico-legale territoriale ;

Autodichiarazione dello stato occupazionale;

Fotocopia del documento d’identità;

Fotocopia del documento d’identità dell’eventuale accompagnatore;

Informativa privacy compilato e firmato, anche dell’eventuale accompagnatore (vedi allegato);

Liberatoria uso immagini, testimonianze e video, anche dell’eventuale accompagnatore (vedi allegato).

Ulteriore documentazione facoltativa:

Lettera dichiarante le motivazioni per cui ci si candida a tale Bando.

Sulla base della documentazione inviata, sarà attribuito un punteggio che andrà da 0 (zero) a 5 per ogni criterio di selezione secondo le tabelle di seguito elencate:

Età Punteggio attributo 18 anni 0 19 – 23 anni 1 24 – 27 anni 2 28 – 32 anni 3 33 – 37 anni 4 38 – 40 anni 5

Percentuale di invalidità riconosciuta dalla commissione medico-legale Punteggio attributo <46% 0 46% – 50% 1 51% – 60% 2 61% – 70% 3 71% – 80% 4 81% – 100% 5

Stato occupazionale Punteggio attributo Pensionato 5 Inoccupato 4 Studente 2 Disoccupato 1 Occupato 0

Sarà cura del gruppo di lavoro del progetto “Basilicata senza Barriere Green” comunicare singolarmente (via telefono, posta e/o email) la selezione/ammissione al tour; la graduatoria completa delle domande di partecipazione, tuttavia, sarà pubblicata sul sito della Sezione AISM di Potenza (www.aism.it/potenza) e affissa in bacheca presso la stessa sede di Potenza avendo cura di tutelare la riservatezza e la privacy dei partecipanti: ad ogni nominativo sarà associato un numero di matricola identico al numero di protocollo assegnato al momento della ricezione della domanda.

EDSS Punteggio attributo <2 0 2 – 3 1 3,5 – 4 2 4,5 – 5 3 5,5 – 7 4 7,5 – 8,5 5

In caso di rinuncia o impedimento da parte di una o più persone di quelle selezionate, si provvederà a contattare gli altri partecipanti in ordine di graduatoria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi e/o contattare:

Sede AISM Sezione Provinciale di Potenza Via Angilla Vecchia, 152 85100 Potenza

Numero di Telefono: 3459342209 – 3891073609 – 3471831057

e-mail: aismpotenza@aism.it

F.to Il Referente del Progetto #BasilicatasenzaBarriereGreen

Cesare Masini

F.to Presidente Sezione Provinciale AISM

Eva Laforge