STATIC BEN EL with PITBULL – FURTHER UP SU RADIO LASER DAL 10 GENNAIO

È in radio da venerdì 10 gennaio “FURTHER UP (NA, NA, NA, NA, NA)” il singolo del duo più importante di Israele STATIC & BEN EL in collaborazione con la star mondiale della musica latina PITBULL.

“FURTHER UP (NA, NA, NA, NA, NA)” è una nuova versione dell’inconfondibile hit degli anni ‘90 “Here Comes The Hotstepper” di INI KAMOZE, rivisitato in chiave moderna grazie al duo israeliano STATIC & BEN EL, al sound unico di PITBULL e alla produzione di Yarden Jordi Peleg.

STATIC & BEN EL, all’anagrafe Leeraz Russo e Ben El Tavori hanno debuttato con i loro primi brani in ebraico durante l’adolescenza ma, dopo aver firmato con la Saba Music Group (fondata dal pionere mondiale e leader del settore dell’intrattenimento Haim Saban), l’ascesa è iniziata e ad oggi sono il duo pop più importante in Israele, con oltre 433 milioni di visualizzazioni su YouTube ed una lunga serie di premi vinti, tra i quali l’ACUM Award per miglior Brano, Band e Nuovo Artista dell’Anno. Il loro singolo “Silsulim” del 2016 è stato definito “brano dell’anno” per la classifica annuale delle canzoni ebraiche di Reshet Gimmel. A partire dalla quarta edizione dell’Eurovision, il duo è entrato a far parte della giuria che definirà quale talento andrà a rappresentare l’Israele alla competizione. I due sono estremamente attivi anche live, con oltre 200 spettacoli all’anno. Di recente, infatti, hanno condiviso il palco con molti noti artisti israeliani tra cui J Balvin, che si è unito a loro per eseguire il successo “Tudo Bom“, in occasione del Coca Cola WOW Festival in Israele. Con “FURTHER UP (NA, NA, NA, NA, NA)” sono pronti a conquistare il successo mondiale grazie alla collaborazione con PITBULL.