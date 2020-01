ERA SERENASE – “CATRAME” su Radio Laser dal 10 gennaio venti venti

ARTISTA Era Serenase

TITOLO “Catrame”

ETICHETTA The prisoner records

EDIZIONI Greenfog Sas

RADIO DATE 10/01/2020

Già su tutte le piattaforme streaming e su tutti gli store digitali arriva anche in radio il nuovo singolo di Era Serenase,”Catrame”, che anticipa l’uscita dell’’EP “SPINE”, fuori a metà Gennaio 2020 (The Prisoner records/The Orchard).

“Catrame” parla della notte, della città, dei cessi dei locali. Descrive soprattutto quel particolare momento in cui ti accorgi che sta spuntando il sole, tu non sei ancora pronto e ti ripari dai suoi raggi quasi come un vampiro.

In certe circostanze l’ordinario si perde per strada e si entra quasi in un’altra dimensione, che lì per lì sembra non avere fine.

Poi però il giorno dopo arriva inesorabile, e la nuvoletta sulla quale stavi danzando svanisce nel nulla.

Di “Catrame” uscirà contemporaneamente un videoclip per la regia dalla stessa Serena Gargani (già al lavoro con Ex-Otago, Willie Peyote, Dutch Nazari e tanti altri).

Gli Era Serenase, hanno fatto parlare molto di sè grazie al primo album “Crystal-ball”, portato in giro dal vivo in più di cinquanta date in tutta Italia, saranno nuovamente in tour nei

migliori locali italiani a partire da Gennaio 2020.