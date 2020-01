SABATO AL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI MATERA CONCERTO DI BUON ANNO

Sabato 4 gennaio, alle ore 10.30, presso il mercato coperto di Campagna Amica a Matera, recentemente inaugurato in Via Pasquale Vena, si terrà un grande concerto di canti augurali per salutare l’arrivo del nuovo anno. Protagonista dell’esibizione il Stonesuìte Duo, sodalizio artistico materano composto dai Maestri R.Claudio Ferrara, pianoforte, e Cettina Urga, voce, già protagonista del suggestivo concerto di Natale tenutosi nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice della barocca Chiesa di San Francesco d’Assisi. Ad accogliere l’esibizione dello Stonesuìte Duo, questa volta, sarà l’insolita atmosfera del mercato della Coldiretti che dopo il successo dello spettacolo del comico lucano Dino Paradiso si rivela non solo quale centro commerciale a “km 0” dell’agroalimentare lucano di qualità, ma anche come luogo di aggregazione sociale dove i cittadini possono incontrarsi, assistere a spettacoli, eventi e manifestazioni, trascorrere piacevoli momenti in un clima caldo e accogliente. Un’esperienza di consumo alimentare nuova che la Città dei Sassi sperimenta per la prima volta, quasi come naturale evoluzione del travolgente fermento culturale appena vissuto nell’anno appena trascorso. Sarà pertanto la voce di Cettina Urga a salutare il nuovo anno intonando i più amati brani musicali composti da Nicola Piovani, John Lennon, Ennio Morricone e altri illustri autori, canti che con la loro armonia scalderanno i cuori del pubblico celebrando l’arrivo del 2020 e della rivoluzionaria novità cittadina del mercato di Campagna Amica.

Matera 2 gennaio 2020