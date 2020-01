L’Ass. MATE E SOLISTI LUCANI presenta il concerto CELLO INCANTO

Domenica 5 Gennaio 2019 alle ore 20.30, nella sala Concerti di Palazzo Viceconte a Matera, l’associazione M.A.T.È e Solisti Lucani presenta il concerto “Cello Incanto”, con musiche di Mozart, Haydn e Britten.

Il calore del legno, le curve sinuose, la profondità del suono, l’intensità delle vibrazioni dello strumento che conquista sempre i cuori dei suoi ascoltatori: il Violoncello.

Il talentuoso musicista lucano Vincenzo Lioy esegue, con la grinta e il virtuosismo che lo contraddistinguono, il meraviglioso concerto di Haydn per violoncello, accompagnato dall’ensemble di archi Solisti Lucani.

La prima stagione concertistica 2019 dei Solisti Lucani, organizzata dall’associazione “M.A.T.E’. e Solisti Lucani”, è stata ricca di numerosi eventi di elevato spessore culturale che hanno riscontrato un grande apprezzamento di pubblico e di critica oltre ad una alta partecipazione. L’ensemble dei Solisti Lucani, realtà ormai consolidata di giovani musicisti professionisti del territorio, si è esibito in concerti di musica classica di particolare complessità, ospitando anche musicisti di fama internazionale.

Dopo tale anno denso e prolifico, riparte già nei primi di Gennaio 2020 l’attività concertistica dei Solisti Lucani, con il concerto del 5 Gennaio, “Cello Incanto”.

L’evento è realizzato in collaborazione con Palazzo Viceconte.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il bar Valentino in via Marconi a Matera.