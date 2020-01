CNA: Show Cooking Campania Basilicata e Puglia

“MATERA 2020: CITTA’ SIMBOLO DEI SUD D’ITALIA TRA ARTE, ARTIGIANATO E GASTRONOMIA” porta in scena tre interessanti show cooking per rappresentare attraverso chef e prodotti territoriali, le eccellenze agroalimentari e culinarie di tre regioni rappresentative del sud Italia: Campania, Basilicata e Puglia.



Tre i territori e tre gli show cooking in programma per degustarli, il primo dei quali Venerdì 03 GENNAIO alle ore 18 presso la Fondazione le Monacelle in via Riscatto (Piazza Duomo).

A portare i profumi ed i colori della Campania, lo chef PASQUALE RINALDO, volto noto televisivo della trasmissione Rai1 La Prova del Cuoco, che presenterà e farà degustare la sua Carbonara agli Agrumi realizzata con una selezione di eccellenze del sud Italia come la pasta del Pastificio ArtiPasta di Reino (BN), il guanciale dell’Antica Macelleria Buonanno di Moiano, l’olio extra vergine di oliva dell’Oleificio Bitontino di Antonio Minenna, il pecorino del Caseificio Aurora di Paolo Amato.

Lo chef proporrà inoltre un assaggio della sua ultima creazione, il Panettone di Capri o panettone estivo, prodotto tutto l’anno con materie prime campane. A rappresentare la Campania anche la chef Nausica Ronca con il suo risotto ai sapori irpini. Prima degli chef la scena sarà tutta per gli artisti artigiani del mosaico con Margherita Albanese al mattino dalle ore 10.00 alle 13.00 e del maestro d’arte Franco Raimondi ceramista campano.

Sabato 04 Gennaio sempre a le Monacelle alle ore 18, sarà la volta di NICOLA POPOLIZIO di Ego Gourmet Restaurant di Matera, a portare sul palco della manifestazione, la cucina lucana rivisitata secondo la sua personale interpretazione. Per rappresentare la Basilicata lo chef presenterà e farà degustare il Risotto alla San Giovannino in richiamo di una ricetta tradizionale. Seguirà la degustazioni di dolci natalizi a cura dello Chef Pasticcere materano Giuseppe Chico. Al mattino e al pomeriggio la scena artigianale sarà tutta dell’artista sutoriale lucano Gianfranco Montano che realizzerà dalla mattina al pomeriggio inoltrato work in progress delle superlative scarpe commissionate su misura.

Domenica sarà la volta della Puglia con il Presidente dell’Associazione Cuochi Gargani e di Capitanata Mario Falco che preparerà un piatto con le eccellenze del territorio di Capitanata accompagnata da vini dello stesso territorio. In mattinata sarà il Maestro Cartapestaio Michelangelo Pentasuglia a deliziare i presenti con la dimostrazione di alcune delle fasi lavorative che portano alla realizzazione di un manufatto in cartapesta cui farà seguito l’artigiano dei saponi di Capitanata Leonardo Cera. Concluderà l’evento il concerto di Andrea Corongiu: Martinez Palacios, Manèn, Castillo, Gilardino: Mediterranean Guitar Sonatas.

Matera, 02.01.2020