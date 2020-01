Lunedì 13 gennaio Auditorium Gervasio di Matera, “Abbi cura di me” con Simone Cristicchi e l’Orchestra della Magna Grecia. Ospite, Amara

Lunedì 13 gennaio, Auditorium Gervasio di Matera

Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”

Ospite la cantautrice Amara. Orchestra diretta da Valter Sivilotti. Direzione artistica del maestro Piero Romano. Stagione orchestrale 2019/2020 “Matera in musica”, a cura dell’ICO Magna Grecia. In collaborazione con Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC.

Lunedì 13 gennaio alle 21.00 all’Auditorium Gervasio di Matera, in programma lo spettacolo “Abbi cura di me”. Protagonista Simone Cristicchi con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti. Ospite, la cantautrice Amara.

Quello con Cristicchi è il nuovo appuntamento all’interno di “Matera in musica”, la Stagione orchestrale 2019/2020 a cura dell’ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del maestro Piero Romano. Come tutti gli spettacoli in rassegna, anche questo si avvale del sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero dei Beni culturali).

Simone Cristicchi. Dopo 8 anni di successi teatrali, con centinaia di migliaia di spettatori e “sold out” ripetuti – Cristicchi ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2019 con la straordinaria poesia in musica “Abbi cura di me” aggiudicandosi il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Dopo l’esperienza sanremese, il ritorno sui palchi musicali di tutta Italia con un concerto speciale, concomitante alla pubblicazione dell’album “Abbi cura di me” (Sony Music), prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.

Cristicchi è un artista profondo e imprevedibile: musicista, attore e autore teatrale, scrittore, oltre che direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Tutte le sue sfaccettature prendono forma in un concerto esclusivo, alchimia di parole, immagini, canzoni e racconti.

Ospite dello spettacolo di Simone Cristicchi, la cantante e autrice Amara. Toscana di Prato (Erika Mineo all’anagrafe), Amara partecipa al talent “Amici di Maria De Filippi”. Carlo Conti la sceglie per la 65ª edizione del Festival di Sanremo, “Nuove Proposte” (Credo). Premio Lunezia (Donna Libera), ha scritto per Emma, Ornella Vanoni, Loredana Errore, Fiorella Mannoia. Fra i riconoscimenti, “Miglior testo” e Premio “Sala Stampa Radio-TV – Lucio Dalla” al Festival di Sanremo (Che sia benedetta). Ha pubblicato di recente un album (Pace) ed è stata docente nel talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Particolare ringraziamento a UBI Banca per la sensibilità dimostrata nel sostenere la rassegna, Shell Italia e Grieco-Collezione uomo-donna in qualità di main sponsor. “Matera in musica” e ICO Magna Grecia ringraziano inoltre: Ecowash, Bawer, Italcementi, Baux Cucine e deAngelibus. Informazioni e biglietti (35euro, più 1euro prevendita): Orchestra della Magna Grecia, via Antonio de Viti de Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).

