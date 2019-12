Come da tradizione, anche quest’anno il 6 gennaio alle ore 11, nel piazzale interno della sede centrale di questo Comando avranno luogo i festeggiamenti in occasione della ricorrenza dell’Epifania. La befana arriverà festante per tutti i bambini che vorranno intervenire. E’ una grande occasione di festa e per tutti ci saranno caramelle e cioccolatini. Ad allietare l’evento ci sarà un piccolo intervento musicale con relativa scenetta.

ll Comandante Provinciale