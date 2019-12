ASM, nuovo prestigioso incarico per il Direttore Generale dr. Joseph Polimeni.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera nel confermare la notizia, già diffusa dagli organi di informazione, sul suo nuovo incarico, precisa che la scelta di accettare di dirigere l’Azienda Sanitaria del Friuli occidentale, è stata dettata per lo più da motivazioni logistiche e familiari. ..Ringrazia oltre che la ex-Giunta Regionale presieduta dal dr. Marcello Pittella, il presidente Bardi, l’intera Giunta Regionale di Basilicata in carica e l’Assessorato alle Politiche della Persona nella figura dell’Assessore dr. Rocco Luigi Leone per la fiducia accordatagli, la Conferenza dei Sindaci della provincia di Matera, le Organizzazioni Sindacali Aziendali e tutto il personale per la collaborazione che ha offerto dai diversi ruoli. Un ringraziamento speciale il dr. Polimeni lo esprime ai due Direttori che lo hanno adeguamento coadiuvato, il dr. Raffaele Giordano e il dr. Gaetano Annese, rispettivamente Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

…Un particolare ringraziamento il Direttore Generale Polimeni lo esprime, infine, anche agli operatori dei media regionali, che per tutto il 2019 hanno seguito l’attività aziendale con spirito dialettico e correttezza nella attività di informazione dell’opinione pubblica.

All’interno dell’azienda sanitaria in questo anno di attività sono stati raggiunti importanti risultati gestionali, anche se vi sono ancora alcuni nodi da sciogliere e riformulazioni organizzative da concludere . Augura a tutti un buon 2020 ed a chi lo seguirà, nel compito gravoso ma stimolante della direzione aziendale, un ottimo e proficuo lavoro.