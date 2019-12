Pro Loco Matera: iniziativa di Natale per bambini

L’iniziativa consiste nell’affiancare alle letture (anche in lingua straniera) informali di fiabe, racconti e novelle figurate dedicate ai bambini da parte dei volontari di Nati per Leggere ed anche di un nonno o un papà vestito da Babbo Natale, occasione di coinvolgimento culturale per i bambini e di aggregazione sociale ed urbana per tanti genitori e bambini che abitano in periferia, ma anche per far conoscere meglio i propri ambiti urbani e le attività del gruppo di “nati per Leggere” e quelle della Pro loco “tra storia cultura e tradizioni”.

L’iniziativa si svolgerà, nel periodo natalizio a partire da oggi, in particolare, in alcuni punti dei quartieri periferici di Matera (Piazza Tre torri 27 dicembre, alla piazzetta Monte grappa del Borgo La Martella il 28 dicembre 2019, sul sagrato della chiesa di sant’Agnese al Rione Agna -Le Piane, il 4 gennaio 2020) quale occasione di rivitalizzazione urbana, nei quali di volta in volta come momento di richiamo verrà istallata “la casetta di Babbo Natale”.

Si rivivrà insieme ai bimbi e le loro famiglie la magia delle festitività natalizie attraverso il quale saranno veicolate sui social, grazie alle foto degli stessi partecipanti, le immagini della nostra città anche per vivere e scoprire le piazze dei nostri quartieri e le nostre strade.

Pro Loco della Città di Matera