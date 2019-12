PISTICCI: UNA GIOVANE ECONOMIA O UNA ECONOMIA GIOVANE?

Il prossimo Marzo ad Assisi si terrà l’evento “The Economy of Francesco”, voluto dal Santo Padre per incontrare giovani under 35 e in particolare economisti, imprenditori e change makers. Obiettivo dell’incontro è stringere un patto per una economia fraterna, giusta e sostenibile come specificato nella lettera di Francesco a proposito. E dove se non ad Assisi, dove San Francesco ha iniziato la sua missione di amore verso Madre Terra. Parteciperanno giovani dal Perù alla Spagna, selezionati con una chiamata pubblica. In preparazione, sono molti gli eventi, a livello locale in tutto il mondo, che anticipano il grande incontro di Assisi del 28 Marzo. Anche a Pisticci si terrà uno di questi, in particolare, il 27 Dicembre alle ore 11 presso la sala consiliare. L’appuntamento, dal titolo “Una giovane economia o una economia giovane”, è organizzato dal Circolo Legambiente Pisticci. Dopo i saluti del Sindaco di Pisticci, interverranno giovani studiosi ed esperti del luogo, che toccheranno tutti i punti di una nuova idea di economia così come prevista da Papa Francesco nella sua lettera di invito a “The Economy of Francesco”. In particolare interverranno:

Andrea Grieco, esperto di economia ambientale e consulente per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile UN;

Marilea Laviola, dottoressa in Relazioni internazionali e impegnata in progetti di integrazione e promozione

culturale ;

Gianvito Laviola, esperto di scienze naturali e già protagonista di progetti di economia circolare;

Giuseppe Ranú, del direttivo dei Giovani Imprenditori della Confederazione Nazionale Artigianato

Basilicata.

Modererà la giornata William Grieco, dottore commercialista e volontario di Legambiente, selezionato a partecipare all” evento “The Economy of Francesco”. Le conclusioni, prima del dibattito con la presenza di giovani imprenditori, saranno a cura di Laura Stabile, presidente del circolo Legambiente di Pisticci. A seguire, nel pomeriggio ci sarà l’appuntamento con Imbianchini di Bellezza.

Si invita la cittadinanza a partecipare, in particolare tutti i giovani che Papa Francesco invita a mettersi in gioco, perché è arrivato il momento di prendere in mano le redini del mondo.

LEGAMBIENTE PISTICCI