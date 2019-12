MOTTOLA | TERRAROSS, MAMA MARJAS, DON CICCIO E PRESEPE VIVENTE: TUTTO IN UNA SERA

Domenica l’atteso concerto, mentre già dalle 18 apre le porte l’imperdibile Presepe Vivente.

Sullo stesso palco Terraròss, Mama Marjas e Don Ciccio. Poco lontano, le suggestioni del Presepe Vivente che taglia il traguardo della sua XX edizione. A Mottola, domenica 22 dicembre, è un giorno di festa. A cominciare dalla rappresentazione della Natività, nelle grotte del Santuario Madonna delle sette Lampade. Oltre cento figuranti in abiti d’epoca, soldati a cavallo e musiche natalizie in sottofondo regaleranno agli spettatori un momento di grande suggestione. L’appuntamento- organizzato dal gruppo folkloristico Motl la Fnodd con il patrocinio del Comune di Mottola- è ormai una tradizione, con tantissimi visitatori da tutta la regione (e non solo). Al mattino (dalle 10 alle 12) il presepe dei piccoli, poi dalle 18 alle 21.30 l’arrivo di Maria e Giuseppe e il loro ‘Viaggio per Betlemme’. Oltre alla grotta della Natività, antichi mestieri e centurioni romani. Nella parte finale del percorso, una grotta ospiterà la Casa di Babbo Natale pensata per i più piccoli, al di fuori dello scenario religioso. Per informazioni: 338.6320367.

A seguire, dalle ore 22, con ‘Natale in Collina’ l’imperdibile concerto dei Terraròss & Mama Marjas feat Don Ciccio. Mama Marjas, regina della black music in Italia, ha collaborato con Clementino, 99 Posse, Neffa e molti altri ed è una star del reggae italiano. Ha celebrato i 15 anni di carriera con La Reina, singolo che ha conquistato i favori del dancefloor e del pubblico italiano. Nel videoclip che ha spopolato sul web è accompagnata da Don Ciccio. Pioniere della musica reggae in Italia, Don Ciccio è dj ufficiale e produttore di Mama Marjas e ha il merito di aver fatto conoscere per primo in Italia i ritmi della musica Afrobeat. I Terraròss si definiscono suonatori e menestrelli della Bassa Murgia. Il gruppo, nato dall’idea di Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, vanta oggi concerti in Italia e all’estero e si è esibito anche per la popstar Madonna. La loro musica, al ritmo di tamburelli, ha le sue radici nel Sud: dalle cime del Gargano, viaggia attraverso la Murgia per toccare il Salento.

Sempre in centro, già dalle 19, mercatini di Natale, artisti di strada Pachamama e percorsi enogastronomici a cura dell’associazione commercianti Nuovo Borgo in collaborazione con Comune, Duc e Confcommercio. Info: 393.3356704. Nella sala convegni di via Vanvitelli, mostra di pittura e fotografia (visitabile anche il giorno successivo) e alle 20 presentazione del libro di Domenico Scapati.

Lunedì 23, ultima tappa di Natale in Collina: festa finale con Praja in tour- musica e dj (ore 22), mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale e circuito enogastronomico (dalle 19 in piazza XX Settembre, corso Vittorio Emanuele e Largo Chiesa Madre). Infine, nel centro storico Schiavonia dalle 18:00 alle 22:00 la suggestiva rappresentazione ‘da Nazareth a Betlemme’ con un presepe itinerante.

Gli appuntamenti sono gratuiti e rientrano nel cartellone di eventi natalizi del Comune. Info Facebook: Città di Mottola.