Volley Serie C – La DMB Pallavolo Villa D’Agri ospita la capolista

Marsicovetere (20/12/2019, ufficio stampa) – A Villa d’Agri arriva il SOAVE PAG VOLLEY A.S.D. di Taviano.

I ragazzi di Dino Viggiano, reduci dalla sconfitta col “giallo” di sabato scorso, ospitano il SOAVE PAG VOLLEY A.S.D. di Taviano, primi in classifica ed imbattuti.

Dall’ultima trasferta fa rabbia ancora la situazione verificatasi a fine secondo set quando, con un escamotage, il punteggio, dopo il tempo chiamato sul 23-19, è balzato senza che si giocasse sul 24 e poi, col successivo errore della DMB, sul 25-19. Una condotta da parte del Castellana Grotte decisamente non corretta. Come non corretto riportare sul profilo FB del “Project Volley Castellana Grotte” che la squadra ha ottenuto un “parziale monstre (10-0)” sul punteggio di 15-19. Cosa non vera perché si era in parità sul 19-19.

In vista dell’incontro di domenica 22 si deve ripartire, necessariamente, dalla “volenterosa e combattiva Villa d’Agri” vista proprio sul campo del Castellana. Impegno ostico per la formazione di casa del Don Michele Botta che deve affrontare una squadra forte e ricca di tradizione pallavolistica. La DMB si presenta quasi al completo prima della sosta natalizia, cosciente del lavoro svolto ma anche di quello che attende ancora i tecnici e gli atleti per essere al meglio. I primi risultati incoraggianti, i complimenti ricevuti e la voglia di non demeritare di fronte ai primi della classe al cospetto del proprio pubblico sono un grande stimolo, in attesa della ripresa del campionato quando a Potenza vi sarà il primo derby lucano della stagione.

Continua anche il percorso per l’U18 che, mercoledì scorso, ha avuto la meglio del Gi Elle Volley Policoro per 3-0 al Palaolimpia della cittadina ionica.

Tutto pronto allora per l’ottava giornata del campionato di Serie C Regionale Puglia che verrà disputato domenica sera p.v. alle ore 18:30 presso il Palazzetto dello Sport di Villa d’Agri, ad anticipare il match ecco il messaggio della Presidentessa Bianca Viggiano: “Stiamo lavorando bene e speriamo di concludere il 2019 con un’altra bella prestazione. Parlare di vittoria sembrerebbe fuori luogo con i primi della classe ma la speranza c’è sempre. Quello che abbiamo dimostrato nell’ultimo turno di campionato ci ha fatto capire che dobbiamo continuare ad allenarci con ancora più impegno, se vogliamo arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissi ad inizio stagione. Sicuramente sappiamo che da qui alla fine del campionato dovremo pensare solamente a giocare la nostra pallavolo, provando ad imporre il nostro gioco e senza sottovalutare nessuno. Ogni gara ha una storia a sé indipendentemente dalle posizioni in classifica. La sfida che ci attende, poi, al rientro dalla sosta di campionato ci metterà senza dubbio a dura prova, visto che ci troveremo di fronte la squadra della PM2 del Presidente Ligrani, vogliosa di cancellare quello zero tra le partite vinte nella stagione. Il match contro il Taviano richiederà certamente il nostro massimo impegno e la massima concentrazione, perché soprattutto contro una formazione di questo calibro ogni minima distrazione può compromettere l’intera gara. Cercheremo di dimostrare il nostro reale valore sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del gruppo. Lascio a tutti il mio miglior augurio di Buon Natale e di un 2020 ricco di soddisfazioni personali e sportive”.

Esser…Ci è un onore, seguite…Ci con amore, sostenete…Ci con calore.