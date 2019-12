PROVINCIA DI POTENZA | CHIUSI GLI UFFICI PROVINCIALI IL 27-30-31 DICEMBRE 2019

Gli uffici della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano, Piazza delle Regioni e Viale Maestri del Lavoro (Biblioteca), resteranno chiusi nei giorni di Venerdi 27, Lunedi 30 e Martedi 31 Dicembre 2019.

Lo ha disposto con proprio decreto, il Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, accogliendo specifiche richieste anche di parte sindacale, in relazione alle difficoltà logistiche e di traffico per arrivare nella sede di lavoro ed in quelle ad esse collegate per i servizi, tenuto altresì conto, che gli Uffici Provinciali saranno a disposizione degli addetti ai lavori preposti alla organizzazione e realizzazione dell’evento “Capodanno Rai 2019” che comporteranno ovviamente difficoltà logistiche e problemi di sicurezza.

Sono ovviamente garantiti i servizi essenziali riconducibili all’evento del Capodanno Rai e tutti quelli connessi anche alle eventuali emergenze sulla rete viaria provinciale.

Potenza, 20 Dicembre 2019