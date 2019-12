PISTICCI SCALO. ASPETTANDO IL NATALE DOMENICA 22 TOMBOLA DI NATALE PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE

PISTICCI SCALO. Aspettando il Natale. Tra le varie iniziative natalizie della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore del quartiere residenziale ex SNAM di Pisticci Scalo, guidata dal Parroco don Giuseppe Di Tolve, per il tardo pomeriggio e serata di domenica 22 dicembre, è in programma una grande Tombolata di Natale, prevista dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nel grande salone San Giovanni Bosco, della struttura parrocchiale (battezzata la Casa delle famiglie. Un grande momento di festa con la partecipazione di piccoli, grandi e famiglie del quartiere, Tantissimi premi in palio per i partecipanti, e poi tantissimi giochi per tutti, con la offerta di pettole, cartellate e panettoni. Un “ritroviamoci insieme” come spiega la brochiur che annuncia il simpatico avvenimento pre natalizio. L’ingresso, come ci ha spiegato don Giuseppe, è aperto a tutti ed eventuali offerte spontanee da parte dei partecipanti. , saranno devolute in favore dei terremotati della Albania. Ovviamente, lo stesso Parroco e tutta la parrocchia sono fiduciosi in una larga e nutrita partecipazione di fedeli alla iniziativa a cui ne seguiranno altre, fino al nuovo anno 2020 con la celebrazione della Epifania. Come si ricorderà, la nuova struttura parrocchiale, la più grande ma anche la più bella di tutto il metapontino e basso materano, fu inaugurata circa un anno fa alla presenza dell’Arcivescovo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, e don Giuseppe Di Tolve di Irsina, fu nominato nuovo Parroco dello Scalo, ben accolto dai fedeli del quartiere, quando fu trasferito a Matera l’allora parroco don Domenico Spinazzola che aveva guidato la parrocchia pisticcese per diversi anni. Anche con la permanenza di don Spinazzola allo Scalo, ricordiamo, la parrocchia si era distinta per diverse iniziative.

MICHELE SELVAGGI