Castellaneta Marina: Scambio di auguri con l’Amministrazione comunale

Il Sindaco Giovanni Gugliotti e l’Amministrazione Comunale di Castellaneta invita la comunità di Castellaneta Marina sabato 21

dicembre 2019, alle ore 16:00, nell’Auditorium Stella Maris, per ripercorrere le tappe raggiunte durante l’anno e valutare insieme le azioni in programma per il nuovo anno. Al termine, si terrà il tradizionale scambio di auguri.

Correlati