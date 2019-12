FINE SETTIMANA DI CIOCCOLATO AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Ultima settimana prima del Natale nel Dichio Garden Center di Matera, con tanti, tantissimi appuntamenti per la gioia di grandi e piccini!

Nella Piazzetta dei Sapori, ultimi appuntamenti con le leccornie: sabato 21 e domenica 22 dicembre la Festa del Cioccolato renderà più dolce l’attesa del Natale, offrendo l’occasione per pensare ai doni natalizi da scegliere tra gli stand gastronomici e artigianali lì presenti.

Nel Parco divertimenti del Villaggio di Babbo Natale, invece, ancora due sono gli spettacoli d’animazione che sabato e domenica incanteranno e divertiranno bambini e adulti. Il 21 dicembre si canta e balla con gli elfi, mentre il 22 dicembre lo spettacolo di bolle di sapone giganti, sempre a partire dalle 17:30, con il ritmo di tre spettacoli d’animazione, uno ogni ora.

Ricordiamo, inoltre, che il Natale nel Dichio Garden Center è anche solidarietà. Anche quest’anno ritorna “Un giocattolo per un sorriso”, iniziativa benefica giunta alla 4^ edizione, che consiste in una raccolta di giocattoli usati da ri-destinare al sorriso e al divertimento dei bambini meno fortunati e di cui la Caritas si occupa con amore e bontà.

Dal lunedì fino a venerdì 20 dicembre (giorno dedicato alla consegna dei doni raccolti), piccoli e grandi potranno portare i giocattoli non più utilizzati, ma in buone condizioni, dagli elfi del Villaggio di Babbo Natale nel Dichio Garden Center di Matera i quali, per ringraziare del gesto di solidarietà, omaggeranno i donatori con biglietti per partecipare ad alcune attività del Parco divertimenti di Babbo Natale.

Per maggiori informazioni basta chiamare il numero +39 331 9891338 o collegarsi al sito www.vivaidichio.it, così come, per conoscere tutte le informazioni sugli altri appuntamenti e sugli orari di ingresso, basterà visitare il sito www.nataleadichio.it.

