A Bernalda la presentazione del libro di poesie “Racconti di vita” di Michele Brigante

Venerdì 20 dicembre, a partire dalle 18:00, l’Auditorium comunale di Bernalda ospiterà la presentazione del libro di poesie “Racconti di vita”, di Michele Brigante, una raccolta insignita di prestigiosi riconoscimenti. La declamazione di alcune liriche, varie per temi e suggestioni, sarà effettuata da Antonella Dimonte, Filomena Musillo e dall’autore stesso. I vari interventi saranno ritmati da pregevoli esecuzioni di violino, ad opera del talentuoso Alessio Ferrara. La serata sarà moderata dall’Assessore alla Cultura Domenico Calabrese. Nel corso della presentazione, nella sala, si potranno ammirare le opere pittoriche e scultoree di tre artisti locali: Franco Carella, Giulio Orioli e Nino Oriolo. L’esposizione della collettiva durerà dal 20 al 22, dalle 18:00 alle 20:00. La serata si preannuncia ricca di emozioni per il mix tra poesia, musica e arte, linguaggi che traducono il vissuto individuale in patrimonio collettivo. La cittadinanza è invitata.

