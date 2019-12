MONTALBANO JONICO (MT). I CARABINIERI FERMANO MACCHINA PIENA DI PROFUMI CONTRAFFATTI

DENUNCIATI DUE UOMINI DI ORIGINE NAPOLETANA

Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Montalbano Jonico, impegnati in attività di vigilanza e perlustrazione del territorio, particolarmente finalizzata alla prevenzione di reati contro il patrimonio in occasione delle imminenti festività natalizie, hanno deciso di controllare un’autovettura Fiat Panda con a bordo due giovani dal fare sospetto. La verifica e successiva perquisizione veicolare operata dai militari ha consentito di rinvenire all’interno del bagagliaio 83 confezioni di profumi con marchi contraffatti destinati alla vendita. I due soggetti, un 29enne e un 19enne provenienti dalla regione Campania, già notti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, la merce contraffatta, invece, è stata sottoposta a sequestro.