POTENZA: Saluto augurale del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Vittorio TOMASONE, ai militari del Comando Legione Carabinieri Basilicata.

17 Dicembre 2019 Redazione Informazione, Primo piano, Servizi, Sicurezza, Storia, Territorio 0

IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA VITTORIO TOMASONE, COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “OGADEN”, CON COMPETENZA SULLE LEGIONI CARABINIERI CAMPANIA,  BASILICATA, PUGLIA, ABRUZZO E MOLISE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE HA RIVOLTO IL SUO SALUTO E I PIU’ FERVIDI AUGURI A TUTTI I MILITARI  DELLA BASILICATA ED ALLE LORO FAMIGLIE, SOPRATTUTTO A QUELLE DEI MILITARI CADUTI IN SERVIZIO CUI HA MANIFESTATO I PIU’ ALTI SENSI DI VICINANZA DI TUTTA L’ISTITUZIONE.

L’ALTO UFFICIALE, ACCOLTO DAL GENERALE DI BRIGATA ROSARIO CASTELLO,  COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “BASILICATA”, HA INCONTRATO IL COMANDANTE DELLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE “BASILICATA”, I COMANDANTI PROVINCIALI DI POTENZA E MATERA, I MILITARI DEL COMANDO LEGIONE, DELLE COMPAGNIE CARABINIERI E DEI REPARTI SPECIALI, NONCHE’ I RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, CUSTODI DEI VALORI E DELLE TRADIZIONI MILITARI. 

NELL’OCCASIONE HA ESPRESSO IL SUO PIU’ VIVO COMPIACIMENTO PER IL SIGNIFICATIVO E PROFICUO LAVORO SVOLTO DAI REPARTI DELL’ARMA IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA BASILICATA, EVIDENZIANDO LA VICINANZA E  LA PROSSIMITA’ DELLE STAZIONI CARABINIERI ALLE COMUNITA’ LUCANE. 

NEL CORSO DELLA CERIMONIA IL COMANDANTE INTERREGIONALE HA INSIGNITO DELLE  MEDAGLIE MAURIZIANE, CONCESSE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER I 10 LUSTRI DI CARRIERA MILITARE,  IL COMANDANTE DELLA LEGIONE E ALTRI 22 APPARTENENTI ALL’ARMA LUCANA.

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