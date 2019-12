Tromba d’aria a Lauria, Quarto (Bp): “Vicinanza e solidarietà”

Il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto, esprime “solidarietà a Lauria e alla sua popolazione” all’indomani della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona industriale del paese. “Per l’ennesima volta una calamità naturale si abbatte sulla Basilicata ed in particolare su Lauria – continua Quarto – provocando gravi danni a persone, ben otto feriti, e cose. In questo momento difficile e drammatico, ritengo un atto dovuto esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà agli abitanti di Lauria. Proprio in queste situazioni la politica,le istituzioni e la società civile debbono dare prova di sostegno e aiuto a chi nella sofferenza – conclude Quarto – deve combattere contro il dolore e contro il dramma vissuto”.

