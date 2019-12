Derado Matera partecipa a iniziativa Assoittica Italia del 17 dicembre

Con “Un Natale di armonia e salute insieme a tavola”, i prodotti ittici preparati dagli studenti degli istituti alberghieri saranno somministrati negli istituti penitenziari minorili del Paese

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, si moltiplicano le iniziative di partecipazione solidale rivolte al coinvolgimento delle comunità che necessitano di maggiore considerazione da parte della società civile; con queste premesse, Assoittica Italia – Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche – ha organizzato, per il prossimo martedì, 17 dicembre 2019, la campagna “Un Natale di armonia e salute insieme a tavola”, destinata ai ragazzi e ragazze degli istituti penitenziari minorili del Paese. L’evento è stato coordinato con la collaborazione dell’Ispettorato Generale dei Cappellani delle Carceri e degli Istituti Alberghieri del Progetto “Made in Italy”; inoltre, vanta il supporto del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e la Direzione Pesca Marittima e Acquacultura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il progetto – come riferisce il documento di presentazione predisposto dall’associazione di categoria – “vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei ragazzi degli Istituti Alberghieri che, preparando, spiegando e somministrando i prodotti elaborati presso le cucine dei penitenziari, potranno trasferire ai coetanei modelli di inclusione sociale e prospettare possibilità lavorative in modo diretto e tangibile”.

In Basilicata, la giornata voluta da Assoittica Italia vedrà la partecipazione attiva di Derado, storica associata dell’organizzazione di aziende ittiche nazionali, con uno stabilimento di 25.000 metri quadrati nella zona industriale del Borgo La Martella, nei pressi della città dei Sassi. L’azienda di proprietà della famiglia De Salvo fornirà la stessa produzione ittica che ogni giorno invia, dopo una selezione attenta e una preparazione scrupolosa, ai più importanti ristoranti del Sud Italia. “È il nostro fiore all’occhiello” – commenta Massimo De Salvo, socio e manager dell’impresa materana – “e saremo ben lieti di proporre il frutto del nostro lavoro ai giovani dell’Istituto Penitenziario Minorile di Potenza”.

Maria Luisa Cortesi, presidente di Assoittica Italia, dichiara con entusiasmo che “l’iniziativa è stata fortemente voluta dalla nostra organizzazione per garantire la possibilità di un pasto natalizio secondo le consuetudini della migliore tradizione italiana; non potrebbe mancare, pertanto, la presenza dei prodotti ittici. I ragazzi, che sono la risorsa più importante della nostra società, dovrebbero avvicinarsi il più possibile ad un consumo consapevole dei prodotti ittici. Per questo, abbiamo ritenuto di esprimere un sentimento di vicinanza e affetto alle ragazze ed ai ragazzi meno fortunati, ai quali formuliamo i nostri migliori auguri, anche e soprattutto per il loro avvenire”. Il presidente di Assoittica Italia, in conclusione, ringrazia l’azienda Derado di Matera per aver contribuito alla realizzazione dell’evento con la donazione del prodotto ittico e per gli aspetti tecnico-logistici.

“Alcuni studi scientifici pubblicati in ambito internazionale” – illustra Assoittica Italia – “hanno evidenziato gli effetti positivi di un’alimentazione corretta anche per un sano equilibrio psico-comportamentale nei ragazzi, mentre è ormai noto quanto importante sia per i ragazzi l’acquisizione di professionalità da poter spendere nel mondo lavorativo, ancor di più per le ragazze ed i ragazzi sfortunati, impegnati a scontare la pena”. Il 17 dicembre, all’evento organizzato a Roma prenderà anche parte Teresa Bellanova, titolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.