Matera 2019, conferenza stampa su programma artistico “Open Future, together!”

Il 16 dicembre, alle ore 12, allo studio Germi, a Milano, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Paolo Verri presenteranno il programma della serata.

Il 16 dicembre, alle ore 12, presso Germi, in Via Cicco Simonetta, 14/A – Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di “Open Future, Together!” la cerimonia conclusiva di Matera 2019 che si terrà il 20 dicembre alle ore 19, nella Cava del Sole a Matera.

All’incontro con i giornalisti interverranno il coordinatore artistico Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, degli Afterhours, e il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri. Parteciperà anche Stefano Senardi, consulente per la programmazione artistica della serata.

Intanto oggi è stato definito il cast artistico della serata. Come già annunciato nei giorni scorsi si esibiranno insieme a Manuel Agnelli e agli Afterhours, Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Rancore. Gli ospiti internazionali saranno Lous and the Yakuza, Fatoumata Diawara e Damon Albarn.

Si accede con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione.

Per consentire la partecipazione all’evento, sono state riaperte le prenotazioni.