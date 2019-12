L’APERITIVO DI NATALE: Il brindisi di Natale delle Donne del Vino

L’Associazione Nazionale Donne del Vino della Basilicata torna nella sua veste natalizia per un brindisi di Natale. Produttrici, sommelier e ristoratrici, che fanno parte della sezione regionale, il 15 Dicembre riceveranno gli ospiti in un percorso di degustazione all’interno di una delle cantine socie “Cantine del Notaio di Rionero in Vulture”, alla scoperta delle eccellenze vitivinicole della nostra regione. Proseguono così gli eventi itineranti nelle cantine delle socie. Un pomeriggio per brindare insieme in compagnia della mostra fotografica “Minimal” di Eufemia Telesca. Minimal è un progetto nato due anni fa. La ricerca dell’essenziale e del minimalismo in un mondo eccentrico e appariscente.

Le socie della delegazione di Basilicata coordinate dalla delegata regionale Carolin Martino presenzieranno all’evento natalizio della Delegazione. I vini in degustazione per la serata saranno delle socie Erminia D’Angelo (Azienda F.lli D’Angelo), Angela Dragone (F.lli Dragone), Elena Fucci (Elena Fucci), Carolin Martino (Cantina Armando Martino), Isabel Montrone (Terra degli Svevi), Luana Lombardi (Cantine del Notaio), Giovanna Paternoster (Quarta Generazione). La carta dei vini è stata curata dalle socie sommelier Cristiana Corrado e Lucia Telesca. Presente anche la socia ristoratrice Mariastella Gambardella di Maratea.

Appuntamento a Domenica 15 Dicembre dalle ore 18:30 alle ore 20:30.