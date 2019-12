GENUSIA CHRISTMAS VILLAGE: VIA ALLE INIZIATIVE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

Torna l’appuntamento con il Natale. Torna l’appuntamento con il “GENUSIA CHRISTMAS VILLAGE’’, giunto alla seconda edizione.

Una ricca kermesse caratterizzerà le festività natalizie a Ginosa e Marina di Ginosa a cura dell’Amministrazione Comunale, DUC e delle associazioni aderenti al progetto, “Orizzonti 2001’’ e “Sviluppo e Promozione Marinese’’.

Tutto questo sarà possibile grazie al DUC (Distretto Urbano del Commercio), un’associazione costituita dall’Amministrazione Comunale, commercianti e le associazioni di categoria, con lo scopo di sviluppare assieme progettualità e attività formative per lo sviluppo delle nostre economie.

Anche quest’anno vi sarà la pista di pattinaggio in Piazza IV Novembre, dove saranno installate alcune postazioni destinate al Mercatino dell’Artigianato e al Mercatino del Gusto.

Entrambi saranno allestiti con caratteristiche casette in legno, le quali faranno da splendida cornice a tutti gli eventi che accompagneranno l’intero periodo natalizio. Il tutto sarà gestito dall’associazione ginosina “Orizzonti 2001’’.

Intrattenimento, piccoli workshop, concerti, esibizioni di artisti di strada e ospiti: sono questi gli ingredienti che renderanno magico il periodo natalizio a partire dal 15 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020.

Tra le iniziative in programma, il Silent Party per ascoltare tre tipologie di musica direttamente in cuffia divertendosi e ballando ‘in silenzio’, l’Harry Potter Day con l’arrivo di cosplayer e scenografie ispirate al mondo di Hogwarts e la partecipazione del personaggio di Elsa direttamente dal film Disney, Frozen.

Inoltre, a partire dal 24 dicembre, sino al 3 gennaio, proiezione gratuita di film per i più piccoli presso il Teatro Alcanices (Ginosa) e il Palazzo della Delegazione (Marina di Ginosa) a cura dell’ente comunale.

A Marina di Ginosa, invece, l’associazione “Sviluppo e Promozione Marinese’’ ha pensato di adornare Piazza Indipendenza con dei gozzi illuminati dalle tipiche luci di Natale.

A questo programma, si aggiungono gli eventi delle associazioni culturali patrocinati dal Comune, come la mostra dei Presepi e il Presepe vivente, nonchè la filodiffusione a cura del DUC a Marina di Ginosa e della Pro Loco a Ginosa.

Le imminenti festività natalizie, il Carnevale Marinese: questi e molti altri gli appuntamenti su cui punta il DUC nel breve e lungo termine, in modo da incentivare turismo ed economia locale. Ciò, sfruttando la polarità dei due centri urbani di Ginosa e Marina di Ginosa.

<<Si rinnova anche quest’anno la sinergia tra Amministrazione Comunale, DUC e associazioni locali con l’obiettivo comune di rendere vivo e magico il Natale 2019 – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – quella venutasi a formare tra Comune, DUC e associazioni rappresenta una retedi intenti, di idee e di obiettivi da mettere in atto e raggiungere durante queste festività.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando per l’allestimento delle casette, della pista e, in generale, tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questi eventi natalizi.

Non mi resta che augurare buon divertimento a tutti e buone feste!>>.

Questo slideshow richiede JavaScript.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI NATALIZI:

· 14 dicembre > “Jè nàte nu Criatur’’ – III edizione del Presepe vivente a cura dell’I.C.Calò (Ginosa);

· dal 14 dicembre > “Christmas in tabula’’ – Giochi, laboratori ed eventi a cura dell’Ass. “Fico!’’ (Ginosa);

· 15 dicembre > “Una dolce tavolata… insieme’’ – Sfilata in costumi d’epoca e degustazioni a cura della locale Pro Loco e I.C.Leone (Marina di Ginosa h 18.00);

· 15 dicembre > Apertura “Villaggio di Babbo Natale’’ e inaugurazione pista di pattinaggio in Piazza Marconi (Ginosa h 11);

· 15 dicembre > Inaugurazione XIX Mostra del Presepio (Museo Civico Santa Parasceve

di Ginosa h 19.00);

· 18 dicembre > “E’ di nuovo Natale’’ – concerto a cura dell’I.C.S.G.Bosco (Teatro Alcanices h 10.00);

· 19 dicembre > Concerto di Natale a cura dell’I.C.Leone (Marina di Ginosa);

· dal 20 dicembre > “Ti racconto il Natale’’ a cura dell’Ass. “Amarari’’ (Ginosa);

· 20 dicembre > Serata enogastronomica locale ed esibizioni artisti di strada (Ginosa);

· 21 dicembre > Harry Potter day, degustazioni, arrivo di Babbo Natale (Ginosa);

· 22 dicembre > Silent Party (Ginosa);

· dal 22 al 24 dicembre > Incontro con Babbo Natale con consegna letterine e foto (Ginosa);

· 23 dicembre > Babbo Natale vs Grinch (Ginosa);

· dal 24 dicembre al 4 gennaio proiezione film natalizi (Ginosa e Marina di Ginosa);

· 25 dicembre > Concerto di Natale in serata (Ginosa);

· 27 dicembre > Fiumicello Project (Ginosa);

· 29 dicembre > Giornata della solidarietà (Ginosa);

· dal 4 al 6 gennaio > Arrivo della Befana, degustazioni e foto (Ginosa);

· 6 gennaio > Arrivo dei Re Magi e Presepe vivente a cura dell’Ass. “Amici del Presepio’’ (Ginosa).