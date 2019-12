Domenica 15 Dicembre a Castellaneta arriva La Calata di Babbo Natale

Un appuntamento tanto atteso per i più piccoli giunto alla sua V Edizione, Babbo Natale a bordo della sua slitta arriverà a Castellaneta in volo grazie all’impegno degli Amici delle Gravine di Castellaneta, al Gruppo Archeologico Speleologico Pugliese (GASP!), all’amministrazione comunale e alle tante associazioni che parteciperanno all’evento de “La Calata di Babbo Natale”.

Nella suggestiva cornice di Piazza Principe di Napoli, l’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle 20.00. Preme sottolineare che tutto ciò è possibile grazie agli esperti del ramo speleologico, i ragazzi del gruppo “GASP!” (gruppo archeologico e speleologico pugliese), della sezione CAI “Donato BOSCIA” di Gioia del Colle, che attraverso una “teleferica”, impianto di trasporto aereo,

permettono il movimento in aria dello speleo vestito da Babbo Natale a bordo della slitta per poi iniziare le manovre di discesa fino a raggiungere il centro della piazza. Per loro una palestra per chi li osserva un vero spettacolo. Quest’anno nel programma delle attività di Natale promosse dal Comune di Castellaneta, in piazza Principe di Napoli è stata installata la casa di Babbo Natale, dove una volta terminata la “Calata”, Babbo Natale riceverà nella sua casa tutti i bambini che vorranno fare una foto con lui, non solo giocolieri ed elfi intratterranno con palloncini e caramelle. La facciata del Municipio per alcuni minuti diventerà un grande cinema all’aperto per la proiezione di video Mapping, un modo diverso di vivere il Natale, uno spettacolo di luci che non mancherà di

affascinare i più piccoli. Gia dalle ore 16.30 in Piazza Principe di Napoli ci saranno esibizioni musicali e tombolata di Natale a cura dell’Associazione DO-RE-MI, faranno da cornice gazebo rossi per i mercatini di artigianato e le tante associazioni che interverranno. UNICOMART ed Oratorio Dio e Patria realizzeranno momenti gastronomici e degustativi sui dolci tipici della nostra tradizione Natalizia e non solo. A completare tutto il ricco programma della serata la Musica della Band: Soud Beat Band. Insomma anche per questa nuova edizione de “La Calata di Babbo Natale”,

tutti con il naso all’insù! Vi aspettiamo.

