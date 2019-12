​A MONTALBANO JONICO INAUGURATA NUOVA SEDE DELLA COLDIRETTI

E’ stata inaugurata a Montalbano Jonico, la nuova sede di Coldiretti. Presenti al taglio del nastro, oltre ai vertici provinciali e regionali della confederazione agricola lucana, il sindaco​ Piero Marrese e il consigliere regionale Piergiorgio Quarto. L’ufficio, riattivato dopo alcuni anni, si trova in piazza Rondinelli e resterà aperto per tre giorni alla settimana. “Era importante riaprire questa sezione in un territorio con una grande vocazione agricola e con un tessuto imprenditoriale importante -ha evidenziato Gianfranco Romano, presidente provinciale Coldiretti di Matera – in questi mesi ho avuto modo di interloquire con diversi produttori locali i quali mi hanno testimoniato grande interesse nelle nostre azioni sindacali volte a tutelare le produzioni locali e valorizzarle da un punto di vista commerciale. Da qui è nata l’opportunità – ha concluso Romano- di essere nuovamente presenti con una sede nel centro cittadino che mi auguro possa rappresentare un punto di riferimento per l’intera zona”.

Montalbano Jonico 13 dicembre 2019