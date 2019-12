Scanzano Jonico: giornata formativa sulle tecnologie per una gestione irrigua innovativa organizzata da ALSIA e GO TrasIrriMa

Conoscere e adottare pratiche agricole sostenibili e divulgare nuove tecniche per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico: è questo l’obiettivo della giornata formativa sulle tecnologie per una gestione irrigua innovativa organizzata per martedì 10 dicembre dall’ALSIA, l’Agenzia lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura l’Alsia, in collaborazione con i Gruppi Operativi #GO_TInnoGePra, #GO_Inno_OlivoOlio, Eip Agri, #GO_Prosit, a Scanzano Jonico, nella sede di Pan Agri S.r.l , in via Via degli Artigiani, con inizio alle ore 9.00.

Diffondere tecnologie innovative presso le aziende agricole per ridurre gli sprechi di acqua, ottimizzare l’utilizzo di fertilizzanti, migliorare la qualità delle produzioni e delle rese e infatti l’obiettivo del #GO_TrasIrriMa, il gruppo operativo della Misura 16.1 del PSR 2014-20 della Regione Basilicata, per il TRASferimento di tecnologie e protocolli di gestione IRRIgua MAturi per l’ottimizzazione dell’irrigazione.

La giornata prevede anche una visita aziendale a Bernalda in contrada Pizzica, in un campo di kiwi, dove si potranno osservare diverse tecnologie disponibili sul mercato per il monitoraggio dell’umidità del suolo a supporto della decisione irrigua.

All’incontro sono previsti gli interventi di Bartolomeo DICHIO, docente Unibas e responsabile Scientifico del Progetto Tras.Irri.Ma, di Mirko Sgaramella, responsabile Tecnico Pan Agri, mentre la visita in campo sarà guidata da Angelo Tuzio dell’Università degli studi della Basilicata, da Domenico Laterza di Agreenment srl, Spin-off accademico dell’Università degli Studi della Basilicata, e da Antonio Satriani dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Interverranno alla discussione anche Giuseppe Montanaro, Vitale Nuzzo, Adriano Sofo, Carmelo Mennone, Emanuele Scalcione, Alba Mininni e Francesco Reyes.