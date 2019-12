PISTICCI: Il Sindaco replica a quanto dichiarato sull’Ospedale di Tinchi

Negli ultimi giorni sono balzate agli onori della cronaca alcune dichiarazioni di esponenti regionali e nazionali della Lega in merito a Tinchi, esternazioni superficiali e contraddittorie che dimostrano una totale inconsapevolezza circa la reale situazione dell’Ospedale pisticcese.

In questi anni come Amministrazione ci siamo costantemente impegnati al fianco del Comitato di Difesa dell’Ospedale, tenendo una costante interlocuzione con i vertici della sanità lucana, volta alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi offerti, avendo sempre come obiettivo la massima tutela dell’utenza e degli ammalati.

Sulla struttura di Tinchi in questi anni sono stati compiuti importanti investimenti che le permetteranno di essere una tra le più moderne strutture sanitarie della Regione, in linea con le normative in materia antisismica.

In questi mesi abbiamo registrato una forte collaborazione da parte dell’Assessore Leone per giungere ad una piena funzionalizzazione del nosocomio pisticcese che, pur tra tante difficoltà, garantisce prestazioni di qualità grazie all’instancabile lavoro del personale medico, attirando utenza anche da fuori regione.

Come Amministrazione siamo ben consapevoli delle problematiche da risolvere e in questo cerchiamo di svolgere il nostro compito interloquendo con gli enti preposti: da recenti colloqui avuti con il Direttore Generale Asm e con l’Assessore Leone abbiamo appreso con piacere che in questi giorni sono stati ripresi i lavori di completamento della struttura interna, che entro l’inizio del nuovo anno dovrebbe essere in grado di dare una degna sistemazione agli ambulatori.

E’ evidente, dunque, che se qualcosa si muove non è certo per il magico effetto del “Sanitour” in diretta Facebook degli amici della Lega, ma è frutto di anni di battaglie dei cittadini e delle istituzioni che si sono mosse al loro fianco, spesso in silenzio e senza riflettori puntati.

Con l’Assessore abbiamo discusso anche del futuro dell’Ospedale di Tinchi, per il quale ricordiamo che esiste un progetto di realizzazione di un centro per la riabilitazione cardiopolmonare che sosterremo con tutte le nostre forze perchè siamo convinti che la politica dovrebbe occuparsi di prospettive per il futuro del territorio, piuttosto che lanciarsi in estemporanee quanto inopportune dichiarazioni e intestarsi battaglie che non gli appartengono affatto.

IL SINDACO

Avv. Viviana Verri