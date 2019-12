PISTICCI (MT): LOTTA ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI: I CARABINIERI ARRESTANO DUE 21ENNI

Nella corso della serata giovedì 5 dicembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisticci hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due 21nenni pisticcesi. Movimenti sospetti ed andirivieni di giovani pisticcesi nei pressi di un garage sito nel centro abitato pisticcese, hanno insospettito gli uomini dell’Arma che, dopo una breve attività di osservazione, hanno deciso di intervenire. L’operazione ha permesso di sorprendere i due 21enni all’interno del garage, trovandoli in possesso di ben 800 grammi di marijuana, contenuta in barattoli di vetro, materiale vario per il suo confezionamento e bilancini di precisione. Uno dei due giovani era già conosciuto dai militari, poiché recentemente arrestato in quanto trovato in possesso, vicino all’autostazione pisticcese, di circa 400 grammi di marijuana. Al termine delle formalità di rito i due giovani sono stati tradotti presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

