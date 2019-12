Il 14 dicembre a Matera “Il passo della speranza” …fin qui per incontrare Dio!

Serata-spettacolo conclusiva Progetto “I Cammini”

A Matera Conferenza stampa di presentazione – 11 dicembre

Mercoledì 11 dicembre alle ore 10,00 a Matera, nella Sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di interazione tra le arti “Il passo della speranza… fin qui per incontrare Dio!”, prodotto dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre di luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Il passo della speranza”, che andrà in scena in prima assoluta il 14 dicembre alle ore 20 (ingresso dalle 19,30), rientra nell’ambito de “I Cammini tra radici e futuro”. Il Contributo dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, coprodotto dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’Associazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana.

Lo spettacolo, allestito per esigenze di scena in una Chiesa, si terrà presso la Parrocchia S. Agnese nella zona Sud della città anche per ossequiare uno degli intenti principali del progetto “I Cammini”: l’animazione delle periferie, cittadine o regionali che siano.

Per il tramite dell’esercizio e dell’interazione fra le arti, “Il passo della speranza” racconterà il senso profondo del progetto “I Cammini”. Cuore del progetto, infatti, non è stato il realizzare spettacoli in modo itinerante sul territorio lucano in occasione di Matera capitale europea della cultura per il 2019, ma praticare vie nuove di annuncio e di evangelizzazione; un modo nuovo per sentirsi coinvolti in un processo educativo ed uno stile inedito con cui raccontare le ragioni di un dialogo, quello tra fede e cultura, da sempre fecondo e generativo.

Interverranno rappresentanti degli Uffici Nazionali della Conferenza Episcopale Italiana, rappresentanti nazionali del mondo cattolico, rappresentanti delle istituzioni locali.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su TRM Network per favorire la partecipazione degli anziani e dei disabili e di quanti, impossibilitati, non potranno prendere parte alla serata. Inoltre, verrà ripreso dall’Emittente televisiva TV2000 per uno speciale e sarà riportata cronaca anche sul quotidiano Avvenire.

Il palinsesto dello spettacolo trae ispirazione, pur rappresentando una storia inedita, dal viaggio-pellegrinaggio che Charles Peguy fece alla volta di Chartres. Il Pellegrinaggio di Peguy verso il Santuario di Chartres – ripetuto più volte nel corso della sua vita – si colloca in momenti molto delicati della sua esistenza.

Celebre è il cammino fatto alla volta di Chartres in occasione della malattia del figlio.

“Il passo della speranza” è un’opera moderna nella quale interagiscono: una orchestra, due cori, una voce solista, un pianista concertante, delle danzatrici, due attori, due digital painter, un disegnatore luci, regia video e media partner.

La storia prenderà forma, quindi, usando una molteplicità di strumenti espressivi: recitazione, teatro danza, coreografie, poesia, nuovi linguaggi multimediali e musica.

IL PASSO DELLA SPERANZA: I PROTAGONISTI

I testi sono firmati da Giampiero Pizzol (noto autore di testi teatrali) e Lindo Monaco, le coreografia da Palma Domenichiello (La Fenice), lighting designer Carlo Iuorno, media partner Diotima – TRM Network.

Questi gli artisti coinvolti: Giuseppe Ranoia e Antonello Morelli (attori), Gabriella Catalano, Annalisa Laterza e Palma Domenichiello (danzatrici), Alessandro Quercia e Vito Plasmati (digital painter).

Le Musiche originali, composte da Lindo Monaco ed elaborate da Luciano Salvemini, saranno eseguite dalla Fondazione Orchestra Lucana, (direttore Vincenzo Perrone), Michele Martello pianista, Coro “Totus Tuus”, Coro “Ancilla Domini”, voce solista Cettina Urga.

Maggiori dettagli sullo spettacolo del 14 dicembre saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, appunto, presso la Sala degli stemmi del Palazzo arcivescovile, MERCOLEDI 11 DICEMBRE, ORE 10:00.

interverranno:

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina

Il presidente Fondazione MATERA 2019, sen. Salvatore Adduce

Il segretario generale Fondazione MATERA 2019 Giovanni Oliva, tutor dei Cammini

Lindo Monaco, Presidente Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce”

Matera, 7 dicembre 2019