ROSETO…FOR A GREEN CHRISTMAS, A ROSETO CAPO SPULICO UN NATALE RICICLONE

Sarà un Natale all’insegna del rispetto dell’ambiente, un Natale riciclone, in cui grandi e piccini si cimenteranno nella creazione di presepi e addobbi natalizi interamente realizzati con materiali di recupero.

L’iniziativa, nata sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Rosanna Mazzia, vuole promuovere, attraverso l’antica arte del presepe e seguendo le tradizioni del Natale, il riutilizzo dei materiali di rifiuto, affinchè questi ultimi rappresentino una risorsa da recuperare e non oggetti da buttare.

“Roseto…for a Green Christmas – l’arte del presepe 2019 IVª edizione” si pone l’obiettivo di far comprendere l’importanza del lavoro di gruppo e della collaborazione, del rispetto dell’ambiente, oltre al voler condividere momenti educativi e ludici di coesione sociale all’insegna della semplicità dello spirito natalizio.

Il progetto ha prodotto la realizzazione di presepi e addobbi utilizzando materiali di riciclo con la guida di educatrici, animatori, che hanno accompagnato i lavori dei più piccoli. I laboratori di arte presepiale con l’utilizzo di materiale di riciclo ed eco-sostenibile hanno visto la partecipazione di tantissimi bambini che, insieme ai loro genitori, ai volontari e all’equipe di educatori, hanno realizzato delle piccole opere d’arte. I presepi realizzati saranno messi in mostra presso la Chiesa di San Nicola di Bari in occasione del “Natale dentro le Mura” in programma il 6,7 e 8 dicembre 2019, mentre gli addobbi realizzati andranno ad abbellire ulteriormente i vicoli e le piazze del Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico. Partner del progetto la Società Nazionale Salvamento Due Mari di Roseto Capo Spulico, il Servizio Civile, l’Associazione 20 di Cultura e la Parrocchia San Nicola di Bari.

Questo slideshow richiede JavaScript.