Microcredito, incontro oggi a Matera

Incontro oggi a Matera per divulgare le varie linee del Bando Microcredito Fse della Regione Basilicata e gestito Sviluppo Basilicata. Partner anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperiti Contabili e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Matera.

Gabriella Megale, amministratore unico di Sviluppo Basilicata ha avuto modo di fare un resoconto dei primi mesi di apertura del bando sul microcredito e della scelta di girare i territori: “Fare questi incontri è un espresso accordo con il dipartimento Attività Produttive per andare incontro ai territori più interni della Regione Basilicata. Il microcredito è una misura importante, una grande opportunità per riavviare la microeconomia più interna. E’ una scelta ben pensata e dettagliata, quella di andare sui territori, per ora sono in calendario 10 appuntamenti ma ce ne saranno anche altri. La misura del Microcredito è aperta fino a giugno 2023, c’è tutto il tempo per coprire l’intero territorio lucano. Ci piace utilizzare questo metodo di comunicazione poiché riteniamo che vada dato il maggior supporto agli imprenditori. Negli incontri siamo al servizio degli aspiranti imprenditori che spesso hanno difficoltà a recepire notizie e opportunità per dare una svolta alla propria carriera”

L’amministratore unico Megale poi è scesa nello specifico: “Il microcredito è una di quelle misure semplici da attuare e soprattutto a misura per piccoli imprenditori. L’approvazione del microcredito è veloce, tutto ruota intorno ad una idea valida e di prospettiva. Poi si passa al colloquio con l’aspirante imprenditore e capiamo se quei fondi pubblici sono utili ad implementare veramente lavoro. E’ una misura dove il finanziamento viene dato prima e la rendicontazione avviene successivamente, perché siamo di fronte a gente che non ha possibilità di dare garanzie reali”.

Non è un caso che l’incontro si è tenuto a Matera: “E’ un momento importante per la nostra attività di diffusione e conoscenza della misura Microcredito. – ha detto l’amministratore unico di Sviluppo Basilicata – Qui, nella città che in questi anni ha saputo reinventarsi e veder crescere imprese e attività, è importante continuare a mantenere vivo questo spirito creativo e questo fermento imprenditoriale. Per questo per chi vorrà avviare un’impresa, questa misura può essere una buona opportunità di partenza, ma non solo. La misura si rivolge anche ad associazioni ed enti attivi nel terzo settore che, visto l’indotto generato dalla cultura, dalla fruizione del patrimonio artistico-culturale e dei servizi al turismo in generale, sono certa coglieranno questo contributo messo a disposizione della Regione Basilicata come possibilità per accrescere la propria attività”. Concorda sulla strategia utilizzata da Sviluppo Basilicata di visitare direttamente i territori per divulgare le misure per incentivare il lavoro anche l’assessore all’ambiente Giuseppe Tragni che ha portato il saluto del sindaco Raffaello De Ruggeri e ha fatto gli onori di casa. I prossimi incontri sul microcredito si svolgeranno a Viggiano l’11 dicembre e il 16 dicembre a Lavello.