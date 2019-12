DECLAN J DONOVAN torna su Radio Laser con il nuovo emozionante singolo “HOMESICK” in rotazione da venerdì 6 dicembre

Il cantautore inglese con 85 milioni di stream globali

DECLAN J DONOVAN torna in radio con il nuovo emozionante singolo “HOMESICK” in rotazione da venerdì 6 dicembre

Il cantautore inglese con 85 milioni di stream globali, Declan J Donovan, torna in radio da venerdì 6 dicembre con “Homesick”, il suo nuovo emozionante singolo.

In questo brano Declan si concentra ancora una volta sulla sua voce soul e su una linea melodica magistrale che da tempo è diventata il suo marchio di fabbrica.

La nostalgia di casa si prova quando si inizia a sentire la mancanza dei propri cari. Su questo tema, Declan J Donovan ha dichiarato: “Quando vado in tour, sento maggiormente la mancanza della mia famiglia e dei miei amici”.

Riguardo al videoclip ufficiale ha invece affermato: “L’uscita del singolo è accompagnata da un videoclip girato a Harlow, la zona in cui sono cresciuto e in cui vivo ancora. Harlow è un posto vicino al mio cuore e nel videoclip guido per la città ricordando il passato”. Declan ha scritto il brano durante un viaggio con gli amici a Devon: “Abbiamo usato la maggior parte delle registrazioni di quel giorno perché catturavano esattamente quello che volevo dire”.

Declan J Donovan

Durante la sua infanzia e adolescenza a Harlow non ha mai sognato di diventare un cantautore, ma già il suo primo singolo “Fallen So Young” (2017), scritto appositamente per il matrimonio di suo fratello, ha avuto un successo sensazionale su Soundcloud, raggiungendo un milione di stream sulla piattaforma. Il suo tour auto-finanziato attraverso la Gran Bretagna e l’Europa, gli ha permesso di firmare un contratto in Germania con la celebre etichetta Epic Records.

Nel 2018 è stato uno dei pochi artisti, senza etichetta discografica, a comparire a fianco di Taylor Swift, Florence + The Machine, Sam Smith, e molti altri, al BBC Music’s Biggest Weekend. Per sette settimane consecutive è rimasto stabile alla #1 dell’Airplay European Border Breakers e ha raggiunto la Top 20 della classifica airplay europea. Declan J Donovan ad oggi conta 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.