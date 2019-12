U.R.P. Questura aperto tutti i pomeriggi per una settimana

L’U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Matera, in via straordinaria, resterà aperto questa settimana tutti i giorni, da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre, sia di mattina che di pomeriggio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. L’attività di ricevimento del pubblico sarà estesa per venire incontro alle esigenze degli utenti in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. Gli utenti potranno infatti approfittare del servizio così ampliato per far meglio fronte ai disagi dovuti alla chiusura dell’ufficio nei giorni festivi.

