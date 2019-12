THE AVENER M.I.L.K. “UNDER THE WATERFALL”, SU RADIO LASER DA VENERDI’ 6 DICEMBRE

Da venerdì 6 dicembre è in radio “UNDER THE WATERFALL”, il singolo di THE AVENER featuring M.I.L.K.

Dopo la pubblicazione di “Beautiful” feat. Bipolar Sunshine all’inizio di questo anno (singolo che ha accumulato 6 milioni di stream su Spotify) il DJ francese anticipa l’arrivo del nuovo album nei primi mesi del 2020 con il singolo “UNDER THE WATERFALL” in collaborazione con M.I.L.K., il talentuoso cantante originario della Danimarca. Il brano, dai toni leggermente dark, è perfettamente in linea con l’universo melanconico di THE AVENER, che è da sempre la chiave del suo successo come in una delle sue più grandi hit “Castle in the snow”.

Quando parliamo di THE AVENER il primo singolo che ricordiamo è la hit internazionale “Fade Out Lines” pubblicata nel 2014, che ha totalizzato più di 120 milioni di stream su Spotify e che in Italia è stata certificata Doppio Platino e ha raggiunto la top 10 dell’air play radio. L’album del 2014 “The Wandering of the Avener” ad oggi ha ottenuto il Triplo Platino in Francia e raddoppiato le certificazioni Platino in diversi paesi. Il produttore e arrangiatore originario di Nizza ha dimostrato di avere l’eccezionale talento e la sensibilità adatta per trasformare delle perle nascoste in grandi hit internazionali.