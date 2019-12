FRECCIAROSSA: DAL 15 DICEMBRE NUOVI ORARI, PROROGA FINO AL 31

Con delibera di giunta regionale del 6 novembre scorso il servizio Frecciarossa, in scadenza al 15 dicembre, è stato prorogato fino a fine anno.

Lo annuncia l’assessore alle infrastrutture e mobilità, Donatella Merra

“Ad oggi – dichiara l’assessore Merra – ancora non è possibile acquistare i biglietti perché è in fase di risoluzione un problema di sovrapposizione tra treni regionali e Frecciarossa e Trenitalia ci ha comunicato che tra qualche giorno sarà nuovamente attivo il servizio con i nuovi orari che andranno in vigore dal 15 dicembre. In riscontro alle nostre insistenze di anticipare l’orario di partenza – spiega l’assessore – dal 15 dicembre il Frecciarossa cambierà orario di partenza da Potenza dalle 7:38, alle 7:15. Da metà mese – conclude Merra – con il cambio orario invernale e fino al 31 dicembre, il treno continuerà a fare capolinea Taranto. Dal primo di gennaio dovrebbe essere attestato a Metaponto sempre con gli stessi orari.