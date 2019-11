Nuovo presidente Club Candonga

Cambio al vertice del Club Candonga, il Consorzio di valorizzazione della fragola della Basilicata. Dopo cinque anni di presidenza della dott.ssa Carmela Suriano, fondatrice del Club, il testimone passa a Rocco Zuccarella, giovane imprenditore del Metapontino e socio del Club dalla sua fondazione.

«Il successo del Consorzio – spiega la dott.ssa Carmela Suriano – è il risultato di un lavoro di squadra. La passione e l’impegno di tutti i soci hanno consentito di dare visibilità e valore alla nostra fragola, una cultivar di qualità superiore per caratteristiche organolettiche, salubrità e provenienza. Credo sia opportuno un avvicendamento dei soci alla guida del Consorzio, soprattutto dei giovani imprenditori come Rocco Zuccarella, per consolidare i risultati ottenuti e avviare nuovi progetti nel settore della fragola e dei piccoli frutti».

«Ringrazio il Consiglio di amministrazione – dichiara il neopresidente Rocco Zuccarella – per la fiducia riposta nella mia persona. Ringrazio la dott.ssa Carmela Suriano per il lavoro fin qui svolto e per quello che continuerà a svolgere in veste di consigliere. La presidenza sarà svolta in continuità con la precedente e ci concentreremo sui temi strategici per il Club incentrati sul miglioramento della qualità delle produzioni e sulla valorizzazione del marchio Candonga Fragola Top Quality®»