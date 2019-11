Logistica e Trasporti, Adolfo Caldarelli di Autolinee Liscio è il nuovo presidente

Adolfo Caldarelli di Autolinee Liscio Giuseppe srl è il nuovo presidente della sezione Logistica e Trasporti di Confindustria Basilicata, eletto nell’Assemblea per il rinnovo degli organi relativi al quadriennio 2019-2023. Vicepresidente è Giulio Leonardo Ferrara di Sita Sud srl. Altri componenti del Consiglio direttivo sono: Leonardo Chiruzzi (Autolinee Chiruzzi srl), Tiziana Raffaella De Angelis (De Angelis Bus srl), Bruna Di Domenico (Ferrovie dello Stato spa), Giuseppe Iorio (Società lagonegrese automobilistica srl), Luigi Moretti (Moretti Autoservizi srl), Lorenzo Antonio Mossucca (Mossucca spa), Vito Scazzariello (Savitour snc). “Alla sezione fanno capo le più grandi realtà, territoriali e non solo, del settore della logistica e dei trasporti – ha commentato il direttore generale di Confindustria Basilicata, Giuseppe Carriero – Si tratta di un comparto alle prese con sfide complesse sul territorio che troveranno autorevole rappresentanza nel nuovo Consiglio direttivo”. “Stiamo vivendo un momento difficile per la Basilicata e per i trasporti in generale – ha commentato il neo presidente Caldarelli – Per questo è necessario agire in continuità con quanto fatto in precedenza, continuando a stare sul pezzo. Sappiamo che operare in questo settore, in un territorio dalle caratteristiche morfologiche complesse, è particolarmente difficile. Ci troviamo tutti sulla stessa barca e per questo dobbiamo remare nella stessa direzione, condividendo criticità e soluzioni per crescere insieme”.

