Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza sulla Sp ex Ss 19 Frana a Lauria e la strada è stata completamente aperta al transito. Ne dà notizia l’ufficio tecnico dell’Ente Provincia. L’importo complessivo dei lavori realizzato in tre interventi (Somma urgenza, realizzazione barriera paramassi e sistemazione reti e funi chiodate per mettere in sicurezza il costone) e quindi sistemazione della strada, al netto dei ribassi, ha comportato una spesa totale di 538.899,00.