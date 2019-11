Coalizione Civica per Matera. Approvato lo Statuto. Al via la campagna di adesione.Presidente provvisorio dell’associazione Giuseppe Miolla

Proseguono i lavori di costruzione dell’associazione politica Coalizione Civica per Matera in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nei giorni scorsi il comitato promotore ha approvato lo Statuto della Coalizione Civica i cui punti fondamentali sono la democraticità della struttura organizzativa e la partecipazione diffusa e responsabile delle cittadine e dei cittadini all’elaborazione politica e alle scelte strategiche per la città.

Il Comitato promotore ha nominato alla carica di Presidente provvisorio dell’associazione Giuseppe Miolla a cui è stato affidato il compito, insieme al Coordinamento e al Comitato promotore, di gestire la fase che porterà all’Assemblea degli iscritti per l’elezione degli organi sociali previsti dallo Statuto.

Al via, quindi, la campagna di adesione per il tesseramento alla Coalizione Civica per Matera.

Domenica 24 novembre, dalle 10 alle 13, un gazebo sarà presente in piazza V. Veneto dove sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi per partecipare direttamente alle attività dell’associazione;nel caso di condizioni meteo sfavorevoli l’attività di tesseramento per domenica 24 si svolgerà negli stessi orari presso la sede dell’associazione in Via Cappelluti 16.

Oltre alla presenza del gazebo nelle piazze della città sarà garantita la possibilità di iscriversi alla Coalizione Civica nella sede dell’associazione a Matera in via Cappelluti 16 , ogni mercoledì dalle 18 alle 20 e ogni sabato dalle 10 alle 12.

Proseguono, intanto, gli incontri pubblici con la città.

Lunedì 25 novembre presso il centro commerciale il Circo dalle ore 19 si terrà una iniziativa pubblica organizzata dalla Coalizione Civica per Matera dal titolo Incontri ravvicinati del terzo settore. La Città, i Servizi, le Persone.

Un dibattito pubblico con associazioni e cittadini per una programmazione dei servizi alla persona a Matera.

Un confronto sui bisogni e le emergenze valorizzando le diversità, in una visione inclusiva rispettosa di tutti i cittadini.

Segue dichiarazione del Presidente Giuseppe Miolla:

“ Siamo fermamente convinti di poter contribuire ad arricchire la discussione politica nella citta’ di Matera impegnati in un percorso organizzativo e di lavoro che porterà ad una proposta politica programmatica in vista delle elezioni del 2020 e porrà le basi per un radicamento profondo nella società materana anche oltre la imminente scadenza elettorale.

L’avvio dei gruppi di lavoro tematici ha mostrato una crescente partecipazione e attenzione da parte dei cittadini e proseguirà senza soluzione di continuità fino e oltre l’appuntamento elettorale.

Vogliamo riappropriarci delle parole uguaglianza, giustizia, diritti, parità e aggiornarle ai tempi nuovi per far tornare la politica a vivere nelle periferie geografiche, sociali e umane.

Vogliamo mettere il tema del benessere sostenibile e quindi dell’ambiente al centro dei nostri pensieri per entrare in sintonia con una generazione che il mondo lo vuole cambiare nel profondo.

Per fare questo è necessario e urgente provare a costruire insieme un’alternativa di governo della città.

Un’alternativa di progetto e di programma ispirata ai valori della solidarietà e dell’inclusione, dell’antifascismo e dell’antirazzismo, della partecipazione democratica e della libertà, in altre parole ai valori della nostra Costituzione.

Costruiremo insieme alle donne e agli uomini della città di Matera un progetto di comunità inclusivo, solidale, che valorizzi le persone con una attenzione particolare nei confronti dei giovani, dei lavoratori, dei liberi professionisti e delle forze produttive sane presenti sul territorio, contrastando ogni intenzione speculativa.

Affinché si possa realizzare questa alternativa, è necessaria la partecipazione di tutte e tutti noi, che a quei valori e in quei valori ci riconosciamo e ci ispiriamo, quotidianamente.

L’invito è di unirsi a noi per costruire insieme la Matera del futuro.”

Per Coalizione Civica per Matera

Giuseppe Miolla